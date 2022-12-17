Аскар Байтасов, Нурлан Коянбаев, KALIFARNIYA: что смотреть на YouTube на этой неделе

Собрали новые интервью, шоу и музыкальные видео, которые вышли на YouTube на этой неделе.







Өзіңе ұнайтын іспен айналысу қажет | Нурлан Коянбаев | 101 друг Шаекина #16





В этом выпуске в гостях у Руслана Шаекина кинопродюсер и актер Нурлан Коянбаев. Обсудили креативную экономику, производство кино и доход от успешного фильма «Бизнес по-казахски».





Аскар Байтасов — об успехах в бизнесе и главных проблемах Алматы





На канале Forbes Kazakhstan интервью с известным алматинским ресторатором, основателем сети abr Аскаром Байтасовым.





О чем фильм «ҚАШ»? | Ожидания от фильма | Обзор





На канале «Али, заранее извиняюсь» вышел обзор на отечественный полнометражный фильм «Каш». Это дебютный этно-хоррор Айсултана Сеитова.





БИШКЕК ГЛАЗАМИ БУРЯТА. Быстрый обзор на столицу Кыргызстана и сравнение с Улан-Удэ





На канале «Хикканы Бурятии» вышло видео о путешествии в Кыргызстан, а именно о городе Бишкеке. Согласно описанию под обзором: «..город красивый, зеленый и полон достаточно угарных фактов».





Qanay | Azöm | Yeski taspa





Новый музыкальный выпуск проект ARTJAQ. В этом видео свой кавер на казахском языке исполнил Qanay.





5:32 | Қобыланды Болат, Әбілмансұр Серіков, Алишер Утев, Нышанбек Жұбанаев | Түнгі студия





Команда популярного казахстанского сериала «5:32» в студии «Түнгі».





ОПГ IPOTEKA GROUP — Мерей Алимбаев





На канале ULUGBEK SHARIPOV выпуск с Мереем Алимбаевым — экспертом в области ипотечного кредитования, основателем компании Ipoteka Group и первой в Казахстане Академии Ипотеки.

Выпуск будет полезен всем, кто задумывается о приобретении собственного жилья.





KALIFARNIYA: Иә, менде депрессия болды!





На канале Динары Сатжан новое интервью на казахском языке с молодым артистом KALIFARNIYA.





Virus nima? Kompyuter viruslari haqida | @Texnoplov





Техноблогер из Узбекистана рассказывает о компьютерных вирусах.





Ямаджи х Фейджи — 1.1 / Live / Curltai 2022





На YouTube-канале творческого проекта из Кыргызстана новое видео. На этот раз поют Ямаджи х Фейджи.





ДИВАНЫ на ЗАКАЗ — КАК в 19 лет открыть свой Мебельный цех. Бизнес с минимальными вложениями





Предприниматель из Кыргызстана рассказывает о том, как делают бизнес другие предприниматели из Центральной Азии. На этот раз про мебельный бизнес.