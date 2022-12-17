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Аскар Байтасов, Нурлан Коянбаев, KALIFARNIYA: что смотреть на YouTube на этой неделе
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15.12.2022

Аскар Байтасов, Нурлан Коянбаев, KALIFARNIYA: что смотреть на YouTube на этой неделе

Собрали новые интервью, шоу и музыкальные видео, которые вышли на YouTube на этой неделе.

Өзіңе ұнайтын іспен айналысу қажет | Нурлан Коянбаев | 101 друг Шаекина #16


В этом выпуске в гостях у Руслана Шаекина кинопродюсер и актер Нурлан Коянбаев. Обсудили креативную экономику, производство кино и доход от успешного фильма «Бизнес по-казахски».


Аскар Байтасов — об успехах в бизнесе и главных проблемах Алматы


На канале Forbes Kazakhstan интервью с известным алматинским ресторатором, основателем сети abr Аскаром Байтасовым.


О чем фильм «ҚАШ»? | Ожидания от фильма | Обзор


На канале «Али, заранее извиняюсь» вышел обзор на отечественный полнометражный фильм «Каш». Это дебютный этно-хоррор Айсултана Сеитова.


БИШКЕК ГЛАЗАМИ БУРЯТА. Быстрый обзор на столицу Кыргызстана и сравнение с Улан-Удэ


На канале «Хикканы Бурятии» вышло видео о путешествии в Кыргызстан, а именно о городе Бишкеке. Согласно описанию под обзором: «..город красивый, зеленый и полон достаточно угарных фактов».


Qanay | Azöm | Yeski taspa


Новый музыкальный выпуск проект ARTJAQ. В этом видео свой кавер на казахском языке исполнил Qanay.


5:32 | Қобыланды Болат, Әбілмансұр Серіков, Алишер Утев, Нышанбек Жұбанаев | Түнгі студия


Команда популярного казахстанского сериала «5:32» в студии «Түнгі».


ОПГ IPOTEKA GROUP — Мерей Алимбаев


На канале ULUGBEK SHARIPOV выпуск с Мереем Алимбаевым — экспертом в области ипотечного кредитования, основателем компании Ipoteka Group и первой в Казахстане Академии Ипотеки.

Выпуск будет полезен всем, кто задумывается о приобретении собственного жилья.


KALIFARNIYA: Иә, менде депрессия болды!


На канале Динары Сатжан новое интервью на казахском языке с молодым артистом KALIFARNIYA.


Virus nima? Kompyuter viruslari haqida | @Texnoplov


Техноблогер из Узбекистана рассказывает о компьютерных вирусах.


Ямаджи х Фейджи — 1.1 / Live / Curltai 2022


На YouTube-канале творческого проекта из Кыргызстана новое видео. На этот раз поют Ямаджи х Фейджи.


ДИВАНЫ на ЗАКАЗ — КАК в 19 лет открыть свой Мебельный цех. Бизнес с минимальными вложениями


Предприниматель из Кыргызстана рассказывает о том, как делают бизнес другие предприниматели из Центральной Азии. На этот раз про мебельный бизнес.

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