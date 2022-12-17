Аскар Байтасов, Нурлан Коянбаев, KALIFARNIYA: что смотреть на YouTube на этой неделе

Собрали новые интервью, шоу и музыкальные видео, которые вышли на YouTube на этой неделе.
Өзіңе ұнайтын іспен айналысу қажет | Нурлан Коянбаев | 101 друг Шаекина #16
В этом выпуске в гостях у Руслана Шаекина кинопродюсер и актер Нурлан Коянбаев. Обсудили креативную экономику, производство кино и доход от успешного фильма «Бизнес по-казахски».
Аскар Байтасов — об успехах в бизнесе и главных проблемах Алматы
На канале Forbes Kazakhstan интервью с известным алматинским ресторатором, основателем сети abr Аскаром Байтасовым.
О чем фильм «ҚАШ»? | Ожидания от фильма | Обзор
На канале «Али, заранее извиняюсь» вышел обзор на отечественный полнометражный фильм «Каш». Это дебютный этно-хоррор Айсултана Сеитова.
БИШКЕК ГЛАЗАМИ БУРЯТА. Быстрый обзор на столицу Кыргызстана и сравнение с Улан-Удэ
На канале «Хикканы Бурятии» вышло видео о путешествии в Кыргызстан, а именно о городе Бишкеке. Согласно описанию под обзором: «..город красивый, зеленый и полон достаточно угарных фактов».
Qanay | Azöm | Yeski taspa
Новый музыкальный выпуск проект ARTJAQ. В этом видео свой кавер на казахском языке исполнил Qanay.
5:32 | Қобыланды Болат, Әбілмансұр Серіков, Алишер Утев, Нышанбек Жұбанаев | Түнгі студия
Команда популярного казахстанского сериала «5:32» в студии «Түнгі».
ОПГ IPOTEKA GROUP — Мерей Алимбаев
На канале ULUGBEK SHARIPOV выпуск с Мереем Алимбаевым — экспертом в области ипотечного кредитования, основателем компании Ipoteka Group и первой в Казахстане Академии Ипотеки.
Выпуск будет полезен всем, кто задумывается о приобретении собственного жилья.
KALIFARNIYA: Иә, менде депрессия болды!
На канале Динары Сатжан новое интервью на казахском языке с молодым артистом KALIFARNIYA.
Virus nima? Kompyuter viruslari haqida | @Texnoplov
Техноблогер из Узбекистана рассказывает о компьютерных вирусах.
Ямаджи х Фейджи — 1.1 / Live / Curltai 2022
На YouTube-канале творческого проекта из Кыргызстана новое видео. На этот раз поют Ямаджи х Фейджи.
ДИВАНЫ на ЗАКАЗ — КАК в 19 лет открыть свой Мебельный цех. Бизнес с минимальными вложениями
Предприниматель из Кыргызстана рассказывает о том, как делают бизнес другие предприниматели из Центральной Азии. На этот раз про мебельный бизнес.