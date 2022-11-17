Асель Сагатова об особенностях карьеры актрисы и съемках в фильме «Бишашарки»

Недавно на «Кинопоиске» вышла комедия Дархана Саркенова «Бишашарки», которая успешно зарекомендовала себя в офлайн-прокате. Мы встретились с исполнительницей одной из главных ролей картины — Асель Сагатовой, чтобы поговорить о профессиональном пути в индустрии, отношении к популярности и о том, что стало для нее самым большим вызовом на съемках фильма.

Асель Сагатова, город — Алматы, актриса

О профессиональном пути

Карьера никогда не стояла для меня на первом месте, так как приоритетом всегда была и остается семья, но, если выбирать, то я скорее идентифицирую себя как актрису.

Профессиональный путь я начала в 13 лет, после того как окончила курсы в модельном агентстве. У меня были международные контракты, проекты в Гонконге и в Бангкоке, но в силу юного возраста я не решилась продолжать карьеру вдали от дома, поэтому большую часть времени работала моделью в родном городе Алматы. Теперь, будучи публичным человеком, я постоянно участвую в фотосессиях, и навыки, приобретенные в школьные годы, мне помогают. Так что можно сказать, что я и сегодня продолжаю карьеру модели.

Телеведущей я тоже была довольно долго. На телевидении работала как в кадре, так и за кадром. Сначала пробовала себя на музыкальном канале, затем перешла в коммерческий отдел государственного телеканала «Казахстан». Спустя какое-то время начала вести передачу «Добрый вечер, Казахстан!». Это было интересно и крайне увлекательно, но успех на телевидении все равно не мог вытеснить мечту о кино.

В 2003 году я прошла несколько кастингов и получила главную роль в кыргызском фильме «Плач матери о манкурте» по мотивам повести Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Меня заметили и начали приглашать в другие проекты. Не могу сказать, что тогда снимали много фильмов — кино независимого Казахстана в то время только начало возрождаться. Но мне повезло получить несколько ярких ролей, и зрители запомнили меня уже как актрису.

Так начался самый насыщенный период моей жизни. Я с утра до поздней ночи была на съемочной площадке, а в свободные дни участвовала в рекламных проектах. Этот период закончился с рождением первого сына. С тех пор я стала гораздо спокойнее относиться к работе. Несмотря на то, что сейчас у нас снимают гораздо больше фильмов и предложения принять участие в той или иной картине я получаю регулярно, я стала тщательнее выбирать сценарии и роли, поэтому не так часто появляюсь на экране.





О кино я мечтала еще с детства и всегда знала, что обязательно попробую себя в роли актрисы. В музыкальных клипах снималась еще в подростковом возрасте, однако прекрасно понимала, что кинематограф — это другое. И когда пошли первые роли в полнометражных фильмах, я даже не представляла, насколько я раскроюсь и стану внутренне богаче.

О сложностях

Съемки заставили меня переступить через природную стеснительность, зажатость и детские страхи. На съемочной площадке я всегда осваивала что-то новое. Например, благодаря одной из ролей я научилась водить машину. А для другой нужно было упасть в фонтан спиной, учитывая маленькую глубину, это был практически каскадерский трюк! Прыжки с парашютом, верховая езда — не только на лошади, но и на верблюде — все было в моей актерской жизни. И это потрясающе интересно! Поэтому съемки в кино для меня — праздник. До сих пор на площадке я испытываю восторг.





О популярности

Популярность никогда не была для меня самоцелью, я не стремилась стать известной. Это получилось органично, само собой, как результат моей работы.

В какой-то момент я действительно почувствовала себя популярной. В тот период я много работала: кинофильмы, сериалы, программа на телевидении, участие в рекламных проектах. Весь город был заполнен плакатами, билбордами, баннерами и обложками глянцевых журналов со мной. Я не могла зайти ни в супермаркет, ни в поликлинику незамеченной. И честно говоря, это были не самые приятные ощущения. Люди по-разному проявляют эмоции от встречи с известным человеком, а я терялась от такого количества внимания. Слава для меня, скорее, дискомфортна. Иногда хотелось спрятаться или убежать. Именно в этот период родился мой сын, и я перестала мелькать на экране и в СМИ. Появились новые знаменитости, а я почувствовала себя спокойнее.

Когда в прокат и эксклюзивно на «Кинопоиске» вышел фильм «Бишарашки», я снова чувствую внимание и интерес кинозрителей. Но теперь мне намного проще. Я стала взрослее, спокойнее. И мои поклонники тоже. Когда ко мне подходят незнакомые люди и заговаривают, все происходит сдержанно и мило, я всегда с удовольствием фотографируюсь и общаюсь.





О съемках фильма «Бишарашки»

Самым большим вызовом для меня стали съемки в ауле. В детстве я гостила в деревне у бабушки, но всю жизнь прожила в городе. Поэтому было непривычно без горячей воды, отопления и других привычных городских условий. Ночи, что мы провели на съемках в ауле, я практически не спала. Зато в таких условиях мне было проще вжиться в роль и четче передать опыт героя. Так что все было сделано правильно.

У нас был теплый и дружный актерский состав. И несмотря на то, что фильм снимали всего за две недели, на съемках мы стали настоящей киносемьей со своими, понятными только нам, шутками. Во время съемок сложных сцен с застольями в ауле, где много диалогов, людей в кадре, у нас постоянно происходили какие-то смешные ситуации. Я с удовольствием вспоминаю это время.





О работе актрисы

Мне ближе всего техника актерского мастерства по системе Чехова. Дело в том, что у меня нет актерского образования, поэтому я играю интуитивно, проживая любую роль через призму своего представления о персонаже: его психологии, окружения, образа жизни. Такой подход к актерской работе как раз исповедует система Чехова.

Самой сложной была моя первая роль. Во-первых, потому что она первая. Я тогда не знала, чего ждать от съемочного процесса. Во-вторых, у нас был непростой режиссер. Было много сумбура на площадке, что добавляло тревожности и внутреннего беспокойства. Погодные условия тоже были не самые простые: стояла поздняя осень, было много снега, а мы жили в поселке на побережье Иссык-Куля. Да и психологически было тяжело — далеко не вся группа относилась ко мне доброжелательно. Тем не менее, все эти сложности меня закалили. Благодаря этому опыту на других проектах мне было гораздо проще.

Я внимательно отбираю проекты. Всегда запрашиваю и читаю сценарий, стараюсь узнать больше о съемочной группе: кто будет режиссером, оператором, с кем буду работать в кадре. Из этих нюансов складывается мое решение. И конечно, я обращаюсь к своей интуиции. Если есть внутренний отклик, то принимаю предложение.

Часто отказываюсь от участия в проектах, но каждый отказ дается мне с большим трудом. Спустя время обычно понимаю, что сделала правильный выбор.

Хотя в моей практике был и противоположный случай: однажды один известный режиссер, которого я уважаю и чье творчество люблю, предложил роль в своем проекте. Проект был многообещающим, героиня — интересной, все прекрасно, но вмешались обстоятельства: у меня была запланирована поездка, которую я никак не могла перенести. От участия в картине пришлось отказаться. Фильм вышел и получился действительно классным. До сих пор жалею, что тогда так сложилось. Если у меня вновь появится шанс сняться у этого режиссера, я его не упущу.

У меня нет какой-то конкретной роли, от которой я точно откажусь или которую точно хотела бы сыграть. Каждый проект я рассматриваю индивидуально. У меня пока не очень богатая фильмография, и мне было бы интересно попробовать себя в разных актерских амплуа.





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