Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
art-festival-maff-art-fest-proydet-v-metavselennoy
Арт-фестиваль Maff Art Fest пройдет в метавселенной
55
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:30

Арт-фестиваль Maff Art Fest пройдет в метавселенной

23 декабря состоится открытие арт-фестиваля в метавселенной Decentraland от Maff Metaverse. 18 команд креаторов подготовили уникальные арт-объекты. Познакомиться с ними можно из любой точки мира — для этого нужен лишь компьютер и интернет.

Metaverse Art Fest — это первый арт-фестиваль в метавселенной, организованный Maff Metaverse. Это российская компания, которая проводит обучение по работе и разработке в метавселенных.

На Maff Art Fest посетители смогут прогуляться по виртуальному парку и насладиться творчеством команд. Законы физики в привычном понимании в арт-парке не работают, так что, по словам организаторов, потрясающие впечатления обеспечены.

В метавселенной можно реализовать многое из того, что в реальной жизни может показаться невозможным. Посетив этот фестиваль, зрители узнают о всех возможностях метавселенных.

Фестиваль продлится до 23 января. Участие в нем бесплатное. Подробнее — на сайте.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#россия #технологии #виртуальнаяреальность #артфестиваль #vr
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Обращаться к властям Астаны можно будет по хэштегу в Facebook
1732
«Астана Балет» запускает спецпроект «Театр онлайн»
1173
Актеры из «Офиса» устроили онлайн-свадьбу для фанатов
1315