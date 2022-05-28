Армения вывела на орбиту Земли свой первый спутник — доставкой занималась SpaceX

Армения отправила на орбиту Земли свой первый спутник. Он стал частью полезной нагрузки ракеты-носителя SpaceX Falcon 9, которая стартовала с площадки на мысе Канаверал во Флориде 25 мая.

Реализация проекта по выведению на орбиту спутника осуществлялась совместными усилиями армянского государственного предприятия «Геокосмос» и испанской компании Satlantis.

К концу 2023 года в Армении будет организован Центр управления спутниками, на базе которого будет формироваться коллектив специалистов.

Фотографии, сделанные запущенным спутником, планируется использовать для пограничного контроля, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также охраны окружающей среды.

Источник: 3dnews.ru