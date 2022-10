Arctic Monkeys выпустили клип на новую песню Body Paint

Британская инди-рок-группа Arctic Monkeys выпустила клип на новую песню Body Paint, которая войдет в грядущий альбом коллектива The Car. Он выйдет 21 октября и станет уже седьмой студийной пластинкой музыканта.

Видео снял режиссер Брук Линдер, работавший ранее с Charlie XCX, Майлзом Кейном и Граймс. Оно выполнено в ретро-стилистике. Съемки проходили в Лондоне и Миссури.

В альбом The Car войдут вместе с Body Paint и другие треки, которые группа представила ранее — There’s Better Be a Mirrorball и I Ain’t Quite Where I Think I Am.

Источник: daily.afisha.ru