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Arctic Monkeys выпустили клип на новую песню Body Paint
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Сегодня в 11:15

Arctic Monkeys выпустили клип на новую песню Body Paint

Британская инди-рок-группа Arctic Monkeys выпустила клип на новую песню Body Paint, которая войдет в грядущий альбом коллектива The Car. Он выйдет 21 октября и станет уже седьмой студийной пластинкой музыканта.

Видео снял режиссер Брук Линдер, работавший ранее с Charlie XCX, Майлзом Кейном и Граймс. Оно выполнено в ретро-стилистике. Съемки проходили в Лондоне и Миссури.

В альбом The Car войдут вместе с Body Paint и другие треки, которые группа представила ранее — There’s Better Be a Mirrorball и I Ain’t Quite Where I Think I Am.

Источник: daily.afisha.ru

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