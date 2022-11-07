Arbuz, Mad Devs и Ехpress24: 15 вакансий в крупных компаниях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Собрали открытые возможности для трудоустройства в локальных компаниях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.







Казахстан





Контент-менеджер в Arbuz Group









Обязанности:





— заполнение товаров на сайте и в приложении, формирование описания к товару

— поиск изображений и подгонка под нужный размер

— фотографирование товаров.

Требования:





— отличное знание русского языка, грамотность

— опыт работы контент-менеджером

— навыки работы в графических редакторах.









Обязанности:





— рассылать запросы, запрашивать коммерческие предложения от потенциальных поставщиков

— сравнивать цены товаров, работ и услуг по коммерческим предложениям с рынком

— проводить маркетинговый анализ диапазона цен на закупаемые товары, работы и услуги.

Требования:





— образование: финансовое или экономическое

— знать русский в совершенстве, казахский и английский языки на среднем уровне

— опыт работы от одного до трех лет.









Обязанности:





— развитие основного программного продукта компании платформы Python RPA.

Требования:





— от двух лет опыта работы в коммерческой разработке

— уверенные знания: Python, структуры данных, алгоритмы, REST API, SQL, многопоточность

— желательно иметь знакомство с такими направлениями и библиотеками: Pywinauto, Selenium, OpenCV, Pandas, PyQT, openpyxl.





Повар-кондитер в Whoopie Cakes









Обязанности:





— знание правил подготовки рабочего места, используемого инвентаря и технологического оборудования к работе; виды посуды и инвентаря

— соблюдение санитарных правил и норм

— приготовление и оформление блюд и десертов по меню.

Требования:





— среднее образование

— хорошее знание русского языка.





Fullstack разработчик C# в Freedom Drive

Обязанности:





— рефакторинг и развитие существующего web-сайта по продаже автомобильных дисков и покрышек, оптимизация производительности, участие в согласовании бизнес-процессов, в миграции сайта

— разработка REST сервисов для разделения монолита на front-end и back-end

— внедрение нового функционала и исправление существующих багов, разбор legacy кода.

Требования:





— знание разработки на C# .Net Core, веб-сайтов на C# MVC

— знание разработки на стороне браузера, HTML, CSS, JavaScript

— знание работы с MS SQL Server в качестве разработчика, опыт написания SQL-запросов и их оптимизация

— умение разрабатывать на ASP.NET Core MVC C# + MSSQL + HTML, css, js, jquery, Bootstrap.

Кыргызстан





Менеджер по работе с корпоративными клиентами в «Кондитерский Дом Куликовский»





Обязанности:





— проводить анализ рынка потребностей в сфере предоставления заказной продукции

— работать с имеющейся клиентской базой ивенторов и корпоративных клиентов

— искать и привлекать новых индивидуальных и корпоративных клиентов

— разрабатывать планы продаж по candy-барам и прочей заказной продукции.

Требования:





— высшее или неполное высшее образование

— опыт работы в сфере продаж, особенно в корпоративной

— успешный опыт в поиске и привлечении клиентов, опыт в расширении корпоративной клиентской базы.





Data Scientist в «НУР Телеком»

Обязанности:





— разработка скриптов Pl/SQL

— разработка визуализации данных на основе BI платформы Tableau

— разработка систем хранения данных, участие в проектах глубокого анализа данных, прогнозирования данных.

Требования:





— высшее образование

— знание одного и более языков программирования на уровне middle и выше

— грамотная устная и письменная речь на русском языке

— английский язык на уровне Intermediate и выше.





Главный специалист по договорным отношениям в «Кумтор Голд Компани»

Обязанности:





— разработка внутренних регулятивных документов

— подготовка проектов договоров и соглашений

— юридическая экспертиза документов.

Требования:





— высшее юридическое образование

— опыт работы по специальности не менее пяти лет

— знания и навыки в подготовке и юридической экспертизе хозяйственных договоров, претензионной работе, разработке локальных актов.





Системный администратор в Compass College





Обязанности:





— администрирование серверной инфраструктуры

— проведение плановых и регламентных работ с компьютерами и серверами

— поддержка технических средств и программного обеспечения‚ предотвращения сбоев в работе систем.

Требования:





— опыт работы от двух лет

— знание операционных систем Windows и Linux Debian-based

— практический опыт работы с AD/Samba

— опыт работы с оборудованием Mikrotik и Ubiquiti.





Копирайтер в Mad Devs

Обязанности:





— вычитывать и редактировать чужие тексты для статей, тематических исследований

— вносить предложения по улучшению представления деловых сообщений.

Требования:





— английский на профессиональном уровне

— опыт написания и редактирования бизнес-текстов более пяти лет

— умение анализировать и структурировать материал.

Узбекистан





HR-менеджер в Megawatt Motors





Обязанности:





— рекрутинг и оценка персонала

— разработка планов адаптации, развития и обучения персонала

— формирование командной атмосферы в компании

— отражение своей работы в СРМ-системе.

Требования:





— высшее образование в гуманитарном направлении

—знание офисных программ: Word, Excel, Outlook

— опыт работы в CRM «Битрикс24», в анализе работы продавцов

— опыт в HR-сфере не менее пяти лет.





Начальник инспекции по безопасности полетов авиакомпании в Qanot Sharq

Обязанности:





— контроль обеспечения и выполнения полетов

— доведение информации по безопасности полетов до персонала

— разработка мероприятий по предупреждению инцидентов

— расследование авиационных событий.

Требования:





— высшее авиационное образование

— опыт работы на руководящих или инспекторских, инструкторских должностях в гражданской или государственной авиации не менее трех лет

— опыт работы в сфере технического обслуживания или эксплуатации воздушных судов западного производства.





Руководитель клиентского сервиса в Girgitton

Обязанности:





— создание системы клиентского сервиса

— создание возможности анализировать и использовать данные приходящие от пользователя для улучшения продукта

— повышение лояльности пользователя.

Требования:





— опыт работы на управляющей должности в сфере клиентского сервиса, службы поддержки или call-центра от одного года

— умение работать в режиме многозадачности

— знание русского и узбекского языка на разговорном уровне.





Руководитель отдела продаж в Ехpress24





Обязанности:





— набирать и обучать сотрудников

— формировать и контролировать выполнение личных планов продаж и общего плана продаж

— слушать звонки, ездить на встречи и улучшать их качество

— отслеживать метрики продаж и проводить аналитику.

Требования:





— опыт управления отделом продаж

— развитые навыки коммуникации

— умение анализировать данные и принимать решения на их основе.





Риск Аналитик в Iman Capital LTD

Обязанности:





— улучшение текущей рисковой стратегии и ее мониторинг

— разработка дашбордов для мониторинга риск стратегии

— создание квартальных отчетов по производительности рисковой стратегии.

Требования:





— опыт в разработке и мониторинге рисковой стратегии

— навыки дата-аналитики и создания отчетов с акцентом на четкую презентацию анализа и ответов на бизнес-вопросы

— опыт создания отчетов в BI Tableau, PowerBI

— SQL на уровне запросов и подзапросов.