Arbuz, Mad Devs и Ехpress24: 15 вакансий в крупных компаниях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Собрали открытые возможности для трудоустройства в локальных компаниях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Казахстан
Контент-менеджер в Arbuz Group
Обязанности:
— заполнение товаров на сайте и в приложении, формирование описания к товару
— поиск изображений и подгонка под нужный размер
— фотографирование товаров.
Требования:
— отличное знание русского языка, грамотность
— опыт работы контент-менеджером
— навыки работы в графических редакторах.
Специалист по ценовому маркетинговому исследованию в Air Astana
Обязанности:
— рассылать запросы, запрашивать коммерческие предложения от потенциальных поставщиков
— сравнивать цены товаров, работ и услуг по коммерческим предложениям с рынком
— проводить маркетинговый анализ диапазона цен на закупаемые товары, работы и услуги.
Требования:
— образование: финансовое или экономическое
— знать русский в совершенстве, казахский и английский языки на среднем уровне
— опыт работы от одного до трех лет.
Middle Core Python Developer в Python RPA Ltd.
Обязанности:
— развитие основного программного продукта компании платформы Python RPA.
Требования:
— от двух лет опыта работы в коммерческой разработке
— уверенные знания: Python, структуры данных, алгоритмы, REST API, SQL, многопоточность
— желательно иметь знакомство с такими направлениями и библиотеками: Pywinauto, Selenium, OpenCV, Pandas, PyQT, openpyxl.
Повар-кондитер в Whoopie Cakes
Обязанности:
— знание правил подготовки рабочего места, используемого инвентаря и технологического оборудования к работе; виды посуды и инвентаря
— соблюдение санитарных правил и норм
— приготовление и оформление блюд и десертов по меню.
Требования:
— среднее образование
— хорошее знание русского языка.
Fullstack разработчик C# в Freedom Drive
Обязанности:
— рефакторинг и развитие существующего web-сайта по продаже автомобильных дисков и покрышек, оптимизация производительности, участие в согласовании бизнес-процессов, в миграции сайта
— разработка REST сервисов для разделения монолита на front-end и back-end
— внедрение нового функционала и исправление существующих багов, разбор legacy кода.
Требования:
— знание разработки на C# .Net Core, веб-сайтов на C# MVC
— знание разработки на стороне браузера, HTML, CSS, JavaScript
— знание работы с MS SQL Server в качестве разработчика, опыт написания SQL-запросов и их оптимизация
— умение разрабатывать на ASP.NET Core MVC C# + MSSQL + HTML, css, js, jquery, Bootstrap.
Кыргызстан
Менеджер по работе с корпоративными клиентами в «Кондитерский Дом Куликовский»
Обязанности:
— проводить анализ рынка потребностей в сфере предоставления заказной продукции
— работать с имеющейся клиентской базой ивенторов и корпоративных клиентов
— искать и привлекать новых индивидуальных и корпоративных клиентов
— разрабатывать планы продаж по candy-барам и прочей заказной продукции.
Требования:
— высшее или неполное высшее образование
— опыт работы в сфере продаж, особенно в корпоративной
— успешный опыт в поиске и привлечении клиентов, опыт в расширении корпоративной клиентской базы.
Data Scientist в «НУР Телеком»
Обязанности:
— разработка скриптов Pl/SQL
— разработка визуализации данных на основе BI платформы Tableau
— разработка систем хранения данных, участие в проектах глубокого анализа данных, прогнозирования данных.
Требования:
— высшее образование
— знание одного и более языков программирования на уровне middle и выше
— грамотная устная и письменная речь на русском языке
— английский язык на уровне Intermediate и выше.
Главный специалист по договорным отношениям в «Кумтор Голд Компани»
Обязанности:
— разработка внутренних регулятивных документов
— подготовка проектов договоров и соглашений
— юридическая экспертиза документов.
Требования:
— высшее юридическое образование
— опыт работы по специальности не менее пяти лет
— знания и навыки в подготовке и юридической экспертизе хозяйственных договоров, претензионной работе, разработке локальных актов.
Системный администратор в Compass College
Обязанности:
— администрирование серверной инфраструктуры
— проведение плановых и регламентных работ с компьютерами и серверами
— поддержка технических средств и программного обеспечения‚ предотвращения сбоев в работе систем.
Требования:
— опыт работы от двух лет
— знание операционных систем Windows и Linux Debian-based
— практический опыт работы с AD/Samba
— опыт работы с оборудованием Mikrotik и Ubiquiti.
Копирайтер в Mad Devs
Обязанности:
— вычитывать и редактировать чужие тексты для статей, тематических исследований
— вносить предложения по улучшению представления деловых сообщений.
Требования:
— английский на профессиональном уровне
— опыт написания и редактирования бизнес-текстов более пяти лет
— умение анализировать и структурировать материал.
Узбекистан
HR-менеджер в Megawatt Motors
Обязанности:
— рекрутинг и оценка персонала
— разработка планов адаптации, развития и обучения персонала
— формирование командной атмосферы в компании
— отражение своей работы в СРМ-системе.
Требования:
— высшее образование в гуманитарном направлении
—знание офисных программ: Word, Excel, Outlook
— опыт работы в CRM «Битрикс24», в анализе работы продавцов
— опыт в HR-сфере не менее пяти лет.
Начальник инспекции по безопасности полетов авиакомпании в Qanot Sharq
Обязанности:
— контроль обеспечения и выполнения полетов
— доведение информации по безопасности полетов до персонала
— разработка мероприятий по предупреждению инцидентов
— расследование авиационных событий.
Требования:
— высшее авиационное образование
— опыт работы на руководящих или инспекторских, инструкторских должностях в гражданской или государственной авиации не менее трех лет
— опыт работы в сфере технического обслуживания или эксплуатации воздушных судов западного производства.
Руководитель клиентского сервиса в Girgitton
Обязанности:
— создание системы клиентского сервиса
— создание возможности анализировать и использовать данные приходящие от пользователя для улучшения продукта
— повышение лояльности пользователя.
Требования:
— опыт работы на управляющей должности в сфере клиентского сервиса, службы поддержки или call-центра от одного года
— умение работать в режиме многозадачности
— знание русского и узбекского языка на разговорном уровне.
Руководитель отдела продаж в Ехpress24
Обязанности:
— набирать и обучать сотрудников
— формировать и контролировать выполнение личных планов продаж и общего плана продаж
— слушать звонки, ездить на встречи и улучшать их качество
— отслеживать метрики продаж и проводить аналитику.
Требования:
— опыт управления отделом продаж
— развитые навыки коммуникации
— умение анализировать данные и принимать решения на их основе.
Риск Аналитик в Iman Capital LTD
Обязанности:
— улучшение текущей рисковой стратегии и ее мониторинг
— разработка дашбордов для мониторинга риск стратегии
— создание квартальных отчетов по производительности рисковой стратегии.
Требования:
— опыт в разработке и мониторинге рисковой стратегии
— навыки дата-аналитики и создания отчетов с акцентом на четкую презентацию анализа и ответов на бизнес-вопросы
— опыт создания отчетов в BI Tableau, PowerBI
— SQL на уровне запросов и подзапросов.