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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Arbuz.kz выйдет за пределы Казахстана
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Сегодня в 10:23

Arbuz.kz выйдет за пределы Казахстана

CEO Arbuz.kz Алексей Ли в своем Instagram рассказал, что онлайн-супермаркет Arbuz.kz планирует усилиться международной командой и инвесторами и выйти за пределы страны.

Для этого команда расширяется и ищет талантливых разработчиков.

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#казахстан #бизнес #предприниматель #arbuzkz
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