Apple завершила разработку финальной версии iOS 16 — публичный релиз системы состоится в сентябре

Программисты и инженеры Apple завершили разработку операционной системы iOS 16, и платформа практически готова к публичному релизу, до которого осталось совсем немного времени.

iOS 16 и watchOS 9 компания планирует представить в сентябре одновременно с iPhone 14 и смарт-часами Apple Watch Series 8, а вот операционная система для планшетов iPadOS 16 и платформа macOS Ventura выйдут месяцем позже.

В числе новых для экосистемы Apple функций в iOS 16 фигурируют настраиваемый экран блокировки с виджетами, возможность в течение некоторого времени редактировать или отменить отправку сообщения iMessage, появление iCloud Shared Photo Library для совместного доступа к фото для членов семей и друзей, а также многие другие функции. Кроме того, Apple вернула отображение процента заряда аккумулятора в индикаторе, расположенном вверху экрана.