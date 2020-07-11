Apple запустит бесплатный онлайн-курс по программированию для учителей

Курс начнется 13 июля. На него можно записаться на сайте Apple.
Еще Apple переработала учебные планы курсов программирования Develop in Swift и Everyone Can Code. Develop in Swift будет рассчитан на старшеклассников и студентов. Этот курс поможет освоить Swift и работу в Xcode на Mac. Курс Everyone Can Code предназначен для школьников 9-14 лет. Он помогает освоить основные принципы программирования с помощью игр и головоломок.
Кроме того, осенью компания представит несколько учебных пособий по программированию. Их можно будет бесплатно скачать в сетевом магазине Apple.
Источник: rb.ru