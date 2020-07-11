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Apple запустит бесплатный онлайн-курс по программированию для учителей
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Сегодня в 09:55

Apple запустит бесплатный онлайн-курс по программированию для учителей

Apple запустит бесплатный онлайн-курс по программированию для преподавателей. Курс рассчитан на школьных учителей и преподавателей вузов. Его будут вести специалисты из Apple. Компания обучит преподавателей языку программирования Swift, созданному Apple. Этот язык используется для разработки приложений на операционных системах iOS и macOS.

Курс начнется 13 июля. На него можно записаться на сайте Apple.

Еще Apple переработала учебные планы курсов программирования Develop in Swift и Everyone Can Code. Develop in Swift будет рассчитан на старшеклассников и студентов. Этот курс поможет освоить Swift и работу в Xcode на Mac. Курс Everyone Can Code предназначен для школьников 9-14 лет. Он помогает освоить основные принципы программирования с помощью игр и головоломок.

Кроме того, осенью компания представит несколько учебных пособий по программированию. Их можно будет бесплатно скачать в сетевом магазине Apple.

Источник: rb.ru

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#образование #технологии #курсы #программирование #apple
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