Apple запатентовала сенсорную «раскладушку» без кнопок

Один из крупнейших производителей электроники в мире Apple запатентовал складной смартфон с гибким экраном без кнопок.

В отличие от большинства современных складных смартфонов, «раскладушка» от Apple будет открываться вертикально, а не горизонтально. За счет этого у нее будет более вытянутый экран.

Прозрачные и непрозрачные сенсорные элементы будут отвечать за регулирование громкости и настройку различных параметров дисплея. Часть сенсорных элементов расположится за задней панелью смартфона для более удобного использования приложений.

Источник: incrussia.ru