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Apple выпустит более прочные Apple Watch для занятий экстремальными видами спорта в 2022 году
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Сегодня в 10:39

Apple выпустит более прочные Apple Watch для занятий экстремальными видами спорта в 2022 году

Apple Watch для экстремальных видов спорта будут иметь самый большой среди других моделей дисплей, большую батарею и прочный металлический корпус.

Дисплей будет иметь диагональ около двух дюймов, это на 7% больше, чем сейчас. Разрешение дисплея — 410 на 502 пикселя. Большой экран будет отображать больше показателей физической активности и здоровья.

Часы сделают из более прочного металла, чем алюминий, экран будет более устойчивым к ударам, а внутри будет новый процессор S8. Также в часах будут более точные датчики отслеживания, которые смогут определять высоту подъема во время прогулок, и датчик температуры тела.

Спортивную версию анонсируют в 2022 году вместе с Apple Watch Series 8

Источник: vc.ru

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