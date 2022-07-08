Apple выпустит более прочные Apple Watch для занятий экстремальными видами спорта в 2022 году

Apple Watch для экстремальных видов спорта будут иметь самый большой среди других моделей дисплей, большую батарею и прочный металлический корпус.

Дисплей будет иметь диагональ около двух дюймов, это на 7% больше, чем сейчас. Разрешение дисплея — 410 на 502 пикселя. Большой экран будет отображать больше показателей физической активности и здоровья.

Часы сделают из более прочного металла, чем алюминий, экран будет более устойчивым к ударам, а внутри будет новый процессор S8. Также в часах будут более точные датчики отслеживания, которые смогут определять высоту подъема во время прогулок, и датчик температуры тела.

Спортивную версию анонсируют в 2022 году вместе с Apple Watch Series 8

Источник: vc.ru