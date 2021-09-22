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Apple выпустила обновления для iPhone, iPad и Apple Watch
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Сегодня в 12:03

Apple выпустила обновления для iPhone, iPad и Apple Watch

Американская корпорация Apple обновила операционные системы iPhone, iPad и Apple Watch до iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8.

Новая версия iOS получила новый дизайн и функцию Focus, которая для лучшей концентрации во время работы отключает отвлекающие приложения.

У системы улучшили приложение «Камера», оно может распознавать текст и предметы на фотографиях. Еще усовершенствованы приложения «Карты», «Кошелек» и «Погода».

В новой версии iPad появилась библиотека приложений, а также стало возможным перемещение виджетов по рабочему столу.

Главные изменения Apple Watch — функция контроля сна, приложение для медитации и возможность циферблат из портретных фотографий.

Источник: rb.ru

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