Apple TV+ показал первый трейлер сериала WeCrashed. В главных ролях: Энн Хэтэуэй и Джаред Лето

WeCrashed — это драматический мини-сериал, основанный на подкасте WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork от Wondery. Главные роли в нем исполнят Энн Хэтэуэй и Джаред Лето.

Картина расскажет о быстром подъеме и неизбежном падении американской сети коворкингов WeWork. Компания резко превратилась из стартапа в гиганта, ее оценивали в 47 млрд долларов. Однако когда WeWork собиралась выходить на IPO, дела пошли сильно хуже.



Лето сыграет Адам Нойманна — основателя WeWork, Хэтэуэй — его жену Ребекку Нойманн. Также в картине появятся Кайл Марвин и Америка Феррера.

Премьера шоу состоится на стриминговой платформе Apple TV+ 18 марта.

Источник: daily.afisha.ru