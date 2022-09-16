Apple TV+ опубликовал трейлер сериала «Шантарам». Его релиз состоится на стрим-сервисе 14 октября

В ролике беглый заключенный Лин Форд осознает, что ему придется обойти полмира, если он хочет остаться на свободе. Так он оказывается в Мумбае, где начинает строить новую жизнь

«Шантарам» был создан сценаристами Стивом Лайтфутом и Эриком Уорреном Сингером. В качестве режиссера выступил Джастин Курцел. Грядущий сериал основан на одноименных мемуарах Грегори Дэвида Робертса.

В «Шантараме» снялись Чарли Ханнам, Антония Деспла, Электра Килби, Александер Сиддиг, Дэвид Филд и другие.

Источник: daily.afisha.ru



