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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Apple стала самой дорогой публичной компанией в мире
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Сегодня в 09:55

Apple стала самой дорогой публичной компанией в мире

Стоимость акций Apple в начале торгов 31 июля поднялась до рекордной отметки в 412 $ за штуку. В результате рыночная капитализация американской компании достигла 1,786 трлн $, что позволило ей обогнать Saudi Aramco и стать самой дорогой в мире.

Источник: forbes.ru

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#деньги #apple
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