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Apple стала самой дорогой компанией в мире
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Сегодня в 10:22

Apple стала самой дорогой компанией в мире

Британская компания по исследованию рынка Kantar обновила свой ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.

Рейтинг возглавила Apple, стоимость которой за прошлый год выросла на 55%, до 947,1 миллиарда долларов. Занявшая в прошлом году первое место Amazon сместилась на третью строчку, увеличив свою стоимость на 3%, до 705,6 миллиардов долларов. Google, вторая в рейтинге, увеличила стоимость на 79%, до 819,6 миллиардов долларов.

Остальными участниками топ-10 рейтинга стали:

— Microsoft — +49%, до 611,5 миллиардов долларов

— Tencent — -11%, до 214 миллиардов долларов

— McDonald's — +27%, до 196,5 миллиардов долларов

— Visa — стоимость без изменений, 191 миллиардов долларов

— Facebook— -18%, до 186,4 миллиардов долларов

— Alibaba — -14%, до 170 миллиардов долларов

— Lois Vuitton — +64%, до 124,3 миллиардов долларов.

Самый впечатляющий рост стоимости за прошлый год, помимо Google и Louis Vuitton, продемонстрировали Cartier — на 88%, до 10,1 миллиардов долларов, YouTube — на 83%, до 86,2 миллиардов долларов, Tesla — на 78%, до 76 миллиардов долларов, Hermes — на 73%, до 80,3 миллиардов долларов и LinkedIn — на 63%, до 58 миллиардов долларов.

Источник: informburo.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.