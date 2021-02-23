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Apple стала лидером по продажам смартфонов в мире
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Сегодня в 11:07

Apple стала лидером по продажам смартфонов в мире

Apple стала лидером по мировым продажам смартфонов по итогам 2020 года, обогнав Samsung и Huawei. Последний раз таких результатов компании удавалось добиться пять лет назад.

Выбиться в лидеры впервые с 2016 года Apple помог выпуск iPhone 12 и iPhone 12 mini с поддержкой 5G. За последние три месяца 2020 года после запуска iPhone 12 Apple продала почти 80 млн смартфонов, обогнав Samsung.

Этот результат зафиксирован на фоне общего снижения продаж смартфонов, которое произошло из-за пандемии и сбоев в глобальной цепочке поставок. В общей сложности в течение 2020 года мировые продажи смартфонов упали на 12%.

Источник: incrussia.ru

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