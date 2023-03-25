Apple собирается тратить по миллиарду долларов в год на свои фильмы, которые покажут в кинотеатрах

Apple планирует тратить миллиард долларов в год на производство фильмов, которые будут крутить в кинотеатрах. Так руководство компании хочет увеличить свой авторитет в Голливуде и привлечь новых подписчиков стриминг-сервиса.

Apple обратилась к киностудиям с предложением о партнерстве — релиз нескольких фильмов в кинотеатрах в этом году и еще нескольких в будущем. Среди потенциальных премьер собеседники назвали «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе, в котором снялся Леонардо Ди Каприо, шпионский триллер «Аргайл» режиссера Мэттью Вона и драма Ридли Скотта о Наполеоне.

Источник: daily.afisha.ru