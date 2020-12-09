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Apple разрабатывает 32-ядерный процессор
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Сегодня в 11:26

Apple разрабатывает 32-ядерный процессор

В 2021 году Apple планирует выпустить 32-ядерный процессор, на базе которого будут работать новые MacBook Pro и iMac.

Новая разработка от Apple должна превзойти самые быстрые процессоры Intel. Это позволит производителю iMac еще больше конкурировать за аудиторию, которая использует компьютеры для решения профессиональных и «тяжелых» задач — например, для работы с данными или создания графики.

Первые компьютеры на новом 32-ядерном процессоре Apple может презентовать в 2021 году.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #apple #macbook #macpro
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