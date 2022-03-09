Apple провела презентацию новых устройств

Apple начала весеннее мероприятие под лозунгом «Пиковая производительность». Вот, что показала компания.

Обновление iPhone 13

— iPhone 13 и 13 Pro выпустят в новом зеленом цвете

— доступно для заказа в США с 11 марта.

iPhone SE третьего поколения

— новый процессор — A15 Bionic

— поддержка 5G

— прочное стекло спереди и сзади, защита от влаги и пыли IP67

— три цвета — черный, белый, красный

— стоимость — от 429 $.

Новый iPad Air

— процессор Apple M1, как у Pro

— поддержка 5G

— новая 12-мегапиксельная широкоугольная фронтальная камера для звонков

— поддержка Apple Pencil второго поколения

— память — 64 или 256 ГБ

— пять цветов — голубой, серый, розовый, фиолетовый, песочный

— стоимость — от 599 $.

Процессор M1 Ultra

— «самый мощный процессор» для ПК. Apple объединила два чипа M1 Max в один — Ultra

— поддерживает до 128 ГБ объединенной памяти

— 20-ядерный процессор

— в восемь раз быстрее, чем M1.

Компьютер Mac Studio

— Mac Studio — новый компактный компьютер на базе M1 Max и M1 Ultra

— полностью алюминиевый, 7,7 дюймов в ширину, 3,7 дюйма в высоту

— четыре порта ThunderBolt 4, порт Ethernet 10 ГБ, два порта USB-A, HDMI и разъем для наушников, спереди два USB-C порта

— Wi-Fi 6 и Bluetooth 5

— можно сразу подключить четыре монитора и один 4K-телевизор

— улучшенная система охлаждения с двумя большими кулерами

— до восьми терабайт SSD

— стоимость на устройство с M1 Max — от 1999 $, с M1 Ultra — от 3999 $.

Монитор Studio Display

— узкие рамки, алюминиевый корпус

— экран можно наклонить до 30 градусов

— 27-дюймовый 5K-дисплей, поддерживает TrueTone

— широкая фронтальная камера 12 мегапикселей

— микрофоны «студийного качества». Система из шести динамиков

— колонки поддерживают Dolby Atmos

— три порта USB-C и Thunderbolt на 96 Вт, от которого можно зарядить MacBook Pro

— к MacBook можно подключить до трех Studio Display

— цена — 1599 $.

Источник: tjournal.ru



