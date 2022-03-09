Apple провела презентацию новых устройств

Apple начала весеннее мероприятие под лозунгом «Пиковая производительность». Вот, что показала компания.
Обновление iPhone 13
— iPhone 13 и 13 Pro выпустят в новом зеленом цвете
— доступно для заказа в США с 11 марта.
iPhone SE третьего поколения
— новый процессор — A15 Bionic
— поддержка 5G
— прочное стекло спереди и сзади, защита от влаги и пыли IP67
— три цвета — черный, белый, красный
— стоимость — от 429 $.
Новый iPad Air
— процессор Apple M1, как у Pro
— поддержка 5G
— новая 12-мегапиксельная широкоугольная фронтальная камера для звонков
— поддержка Apple Pencil второго поколения
— память — 64 или 256 ГБ
— пять цветов — голубой, серый, розовый, фиолетовый, песочный
— стоимость — от 599 $.
Процессор M1 Ultra
— «самый мощный процессор» для ПК. Apple объединила два чипа M1 Max в один — Ultra
— поддерживает до 128 ГБ объединенной памяти
— 20-ядерный процессор
— в восемь раз быстрее, чем M1.
Компьютер Mac Studio
— Mac Studio — новый компактный компьютер на базе M1 Max и M1 Ultra
— полностью алюминиевый, 7,7 дюймов в ширину, 3,7 дюйма в высоту
— четыре порта ThunderBolt 4, порт Ethernet 10 ГБ, два порта USB-A, HDMI и разъем для наушников, спереди два USB-C порта
— Wi-Fi 6 и Bluetooth 5
— можно сразу подключить четыре монитора и один 4K-телевизор
— улучшенная система охлаждения с двумя большими кулерами
— до восьми терабайт SSD
— стоимость на устройство с M1 Max — от 1999 $, с M1 Ultra — от 3999 $.
Монитор Studio Display
— узкие рамки, алюминиевый корпус
— экран можно наклонить до 30 градусов
— 27-дюймовый 5K-дисплей, поддерживает TrueTone
— широкая фронтальная камера 12 мегапикселей
— микрофоны «студийного качества». Система из шести динамиков
— колонки поддерживают Dolby Atmos
— три порта USB-C и Thunderbolt на 96 Вт, от которого можно зарядить MacBook Pro
— к MacBook можно подключить до трех Studio Display
— цена — 1599 $.
Источник: tjournal.ru