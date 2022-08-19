Apple представит iPhone 14 уже в сентябре

Apple планирует провести мероприятие по запуску новых устройств 7 сентября, на которой будут представлены линейка смартфонов iPhone 14 и другие новинки.

Презентация также пройдет в онлайн-формате. А продажи iPhone 14 начнутся сразу же в середине сентября.

Ожидается, что Apple представит четыре модели iPhone 14. Обычные версии сохранят чип A15 Bionic, а Pro-версии получат A16 Bionic, новые вырезы в экране, а также камеру разрешением 48 Мп.

Apple Watch Series 8 выйдут в двух версиях, включая защищенную, которая подойдет для экстремальных видов спортов. Также компания обновит Apple Watch SE.

Источник: bluescreen.kz