Apple представили новые айфоны

Apple HomePod Mini
Это умная колонка нового поколения, в которую встроен голосовой помощник Siri. Она включит музыку и новейшие подкасты, расскажет о погоде, подружится с системой «умный дом».
Управлять станцией можно с помощью дисплея, смартфона или голосом. Станция доступна в черном и белом цветах. Продажи в США начнутся 6 ноября, HomePod Mini будет стоить 99 долларов.
iPhone 12
Благодаря 5G айфоны смогут загружать данные со скоростью 200 мегабайт в секунду, но только в Америке. Сам же iPhone 12 похож на старую добрую «четверку» благодаря закругленным углам и более тонкому корпусу с металлическими краями. Смартфон будет доступен в пяти цветах: черном, белом, синем, красном и светло-зеленом. Корпус нового айфона легче, тоньше и чуть меньше, чем у предшественника.
Но при этом дисплей сохранил те же дюймы, что и у одиннадцатого. Гаджет получил самый крепкий и долговечный экран с сапфировым покрытием.
Внутри iPhone 12 стоит новый чип, который способен совершать 14 миллиардов операций в секунду. Новый смартфон лучше снимает в темноте.
В дополнение к 12 айфону Apple представили коллекцию аксессуаров, которые крепятся к гаджету с помощью магнита.
iPhone 12 Mini
Новинка меньше, чем восьмой айфон, но при этом с большим дисплеем. Это самый мощный маленький смартфон в мире. Это не дешевая версия новой модели, а такой же технологичный гаджет, поддерживающий 5G и готовый поместиться в любой карман. iPhone 12 Mini будет стоить 699 долларов.
iPhone 12 Pro
Флагман Apple поступит в продажу в светло-сером, графитовом, золотом и синем цветах. Гаджет выдержит погружение до 6 метров в течение получаса. Экран флагмана стал на два дюйма больше: 6,7. У версии Pro три объектива на задней крышке. Обе камеры снимают еще лучше, в списке и Dolby Vision HDR-видео в максимальном разрешении 4K.
Версия Pro намного мощнее многих компьютеров и ноутбуков.
В продажу смартфоны поступят 23 октября и будут стоить от 999 долларов за версию с 128 гигабайтами. Максимальная память — 512 гигабайт.
Источник: gq.ru