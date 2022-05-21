Apple представила правлению гарнитуру смешанной реальности, которую может выпустить в 2022 году

Руководители Apple представили совету директоров новую гарнитуру смешанной реальности. В правление входят восемь независимых директоров и CEO Apple Тим Кук.

Компания Apple также ускорила разработку rOS — сокращенно от «операционной системы» — программного обеспечения для гарнитуры. Выпуск продукта может состояться в ближайшие месяцы.

Гарнитура, сочетающая в себе элементы виртуальной и дополненной реальности, — следующая крупная ставка Apple. Она станет новой крупной категорией продуктов компании с момента выхода Apple Watch в 2015 году. IT-гигант ищет способы расширения бизнеса по продаже девайсов, на который приходится 80% его выручки.

Apple планирует представить гарнитуру в конце 2022 года и запустить продажи в 2023. Устройство оснащено передовыми процессорами — такими же, как в последних Mac, — а также экранами со сверхвысоким разрешением.

Источник: incrussia.ru