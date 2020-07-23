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Apple пообещала стать экологически чистой компанией
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Сегодня в 10:09

Apple пообещала стать экологически чистой компанией

За 10 лет Apple планирует полностью избавиться от выбросов углекислого газа в атмосферу на всей производственной цепочке. Это касается даже сторонних поставщиков деталей для ее продукции, сообщается на сайте компании.

Заявление компании означает, что к 2030 году ни одно проданное устройство Apple не будет влиять на климат. Планы корпорации по сокращению углеродного следа в атмосфере на 20 лет опережают цели МГЭИК, Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Apple ожидает, что сможет сократить выброс парниковых газов на своем производстве на 75% привычными методами. Оставшиеся 25% планируется сократить за счет инновационных технологий.

Например, стать экологически чистой Apple поможет низкоуглеродистый дизайн продукта. То есть на производстве будут использоваться низкоуглеродистые и переработанные материалы. По словам компании, все устройства iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, выпущенные в прошлом году, сделаны из такого переработанного материала.

Также компания будет взаимодействовать с поставщиками. Уже сейчас Apple берет на себя обязательства от более чем 70 партнеров использовать 100% возобновляемую энергию для производства своих устройств.

В сообщении отмечается, что с 2014 года все офисы и центры обработки данных Apple по всему миру работают на возобновляемой энергии. В 2019 году компания избежала 4,3 миллиона метрических тонн выбросов CO2 и 242 тысячи фторсодержащих газов, способствующих глобальному потеплению.

Источник: rb.ru

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#экология #apple
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