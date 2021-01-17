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Apple планирует выпустить складной iPhone
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Сегодня в 11:56

Apple планирует выпустить складной iPhone

Компания Apple начала разработку складной модели iPhone.

В Apple уже создали прототип нового устройства. Однако планов по реальному запуску складного iPhone пока нет. Компания намерена провести тестирование гаджета, который в будущем сможет конкурировать с новинками Samsung, Huawei и Motorola.

Складой экран наподобие тех, что представлены в моделях Samsung Galaxy Fold и Motorola Razr, позволит Apple выпустить устройство с большим дисплеем, но в компактном корпусе. Компания еще не определилась с размерами iPhone, но рассматривает вариант с 6,7-дюймовым экраном.

Источник: daily.afisha.ru

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#iphone #apple #новинки
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