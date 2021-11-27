Apple планирует выпустить очки дополненной реальности в 2022 году

Устройство получит два процессора: основной, который будет сопоставим по вычислительной мощности с чипом M1, используемым в компьютерах Mac, и вспомогательный для обработки данных с датчиков в смарт-очках.

AR-гарнитура Apple требует отдельного процессора, так как вычислительная мощность сенсора значительно выше, чем у iPhone. Ей нужно 6-8 оптических модулей для одновременного предоставления пользователям AR-сервисов с непрерывным видеоизображением.

Новинка будет работать без подключения к iPhone или Mac и поддерживать широкий спектр приложений. AR-гарнитура также подразумевает собственную экосистему. Экран устройства также будет оснащен двумя микро OLED-дисплеями Sony 4K.

Источник: incrussia.ru