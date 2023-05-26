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Apple планирует превратить экраны блокировки iPhone в смарт-дисплеи
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Главный

Сегодня в 10:49

Apple планирует превратить экраны блокировки iPhone в смарт-дисплеи

Apple планирует ввести новый интерфейс для экрана блокировки iPhone, который будет отображать погоду и уведомления в стиле смарт-дисплея. Изменения могут появиться в обновлении iOS 17.

Полезная информация будет отображаться ярким текстом на темном фоне, когда телефон будет находиться в горизонтальном положении с заблокированным экраном. Идея заключается в том, чтобы сделать iPhone более полезным, когда он, например, лежит у человека на столе или тумбочке.

Новый интерфейс iPhone будет похож на тот, который появился у Android в 2019 году. Amazon тоже предлагает такую ​​опцию на своих планшетах, позволяя им переходить в режим смарт-дисплея.

В обновлении iOS 17 Apple хочет изменить приложение Wallet для iPhone и улучшить определение местоположения.

Источник: daily.afisha.ru

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