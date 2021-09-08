Apple назначила первую осеннюю презентацию на 14 сентября. На ней обычно показывают новые iPhone

Журналисты и инсайдеры сомневаются, что компания покажет на первом осеннем мероприятии иные новые продукты. Вероятно, Apple Watch, iPad и MacBook могут показать позднее на отдельных презентациях.
В 2020 году Apple уже разделяла одно длинное мероприятие на несколько более мелких. В 2021 году ситуация может измениться в обратную сторону: в сентябре одновременно покажут все четыре новых модели iPhone. В этом случае новые Apple Watch и iPad, включая обновленную версию iPad mini без кнопки «домой» и переработанную базовую модель планшета, представят в октябре из-за задержки поставок.
Источник: tjournal.ru