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Apple начала продавать восстановленные iPhone 13 — до 280 евро дешевле новых
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Сегодня в 10:18

Apple начала продавать восстановленные iPhone 13 — до 280 евро дешевле новых

На этой неделе компания Apple начала продажи официально восстановленных смартфонов серии iPhone 13. Предлагаются модели iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Размер скидки составляет порядка 15 % в сравнении с новыми экземплярами.

Восстановленные продукты тщательно проверены и очищены, в большинстве случаев они неотличимы от новых смартфонов. В процессе восстановления им меняют аккумуляторы на новые. Кроме того, смартфоны поставляются в новых коробках, с новыми кабелями USB Type-C — Lightning.

Источник: 3dnews.ru

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