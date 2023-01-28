Apple начала продавать восстановленные iPhone 13 — до 280 евро дешевле новых

На этой неделе компания Apple начала продажи официально восстановленных смартфонов серии iPhone 13. Предлагаются модели iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Размер скидки составляет порядка 15 % в сравнении с новыми экземплярами.

Восстановленные продукты тщательно проверены и очищены, в большинстве случаев они неотличимы от новых смартфонов. В процессе восстановления им меняют аккумуляторы на новые. Кроме того, смартфоны поставляются в новых коробках, с новыми кабелями USB Type-C — Lightning.

Источник: 3dnews.ru