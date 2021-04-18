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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Apple Music предложила артистам доход выше Spotify
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Сегодня в 07:39

Apple Music предложила артистам доход выше Spotify

Apple Music сообщила артистам, что заплатит пенни за стрим — вдвое больше, чем сейчас платит Spotify.
Письмо было отправлено музыкантам, лейблам и издателям.

Действия Apple Music отражают растущие усилия стриминговых музыкальных сервисов в попытке показать дружелюбность и открытость исполнителям.

Источник: rb.ru

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#apple #spotify #музыканты #applemusic
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