Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
apple-music-anonsiroval-bol-shie-izmeneniya
Apple Music анонсировал «большие изменения»
128
/
/

Сегодня в 11:45

Apple Music анонсировал «большие изменения»

На главной странице Apple Music появилось сообщение: «Приготовьтесь — музыка на пороге того, чтобы измениться навсегда», и видео -логотип сервиса вертится вокруг своей оси 15 секунд. 16 мая в коде веб-версии Apple Music 9to5Mac, нашло упоминание опции потоковой передачи звука в высоком качестве. 14 мая в Apple Music для Android 9to5Google, нашло упоминание поддержки двух скоростей передачи данных без потерь: 24 бит/48 кГц и 24 бит/192 кГц.

Трехминутный трек без потери качества будет весить до 36 МБ, а трек в высоком разрешении — до 145 МБ, пишет The Verge. Сейчас трехминутная песня в высоком качестве весит 6 МБ. Упоминание передачи данных без потерь, стоит в коде рядом с упоминаниями Dolby Atmos и Dolby Audio. Возможно, что некоторые песни будут написаны так, что можно будет оценить функцию пространственного звука в AirPods Pro и AirPods Max.

Источник: vc.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #apple #applemusic #обновление
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Учавствуй в розыгрыше билета на концерт Макса Коржа, сделав стрижку в The Strizh
2039
Ozon планирует получить банковскую лицензию
645
У зумеров младше 25 появилось новое название — Carly
641