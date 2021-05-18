Apple Music анонсировал «большие изменения»

На главной странице Apple Music появилось сообщение: «Приготовьтесь — музыка на пороге того, чтобы измениться навсегда», и видео -логотип сервиса вертится вокруг своей оси 15 секунд. 16 мая в коде веб-версии Apple Music 9to5Mac, нашло упоминание опции потоковой передачи звука в высоком качестве. 14 мая в Apple Music для Android 9to5Google, нашло упоминание поддержки двух скоростей передачи данных без потерь: 24 бит/48 кГц и 24 бит/192 кГц.

Трехминутный трек без потери качества будет весить до 36 МБ, а трек в высоком разрешении — до 145 МБ, пишет The Verge. Сейчас трехминутная песня в высоком качестве весит 6 МБ. Упоминание передачи данных без потерь, стоит в коде рядом с упоминаниями Dolby Atmos и Dolby Audio. Возможно, что некоторые песни будут написаны так, что можно будет оценить функцию пространственного звука в AirPods Pro и AirPods Max.

Источник: vc.ru