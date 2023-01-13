Apple может выпустить MacBook Pro с сенсорным экраном в 2025 году

IT-гигант Apple более десяти лет отказывался от идеи ноутбука с сенсорным экраном, однако тренды заставляют компании изменить свое решение.

Компания Apple начала разработку ноутбука с сенсорным экраном. Первое устройство из новой линейки может выйти в 2025 году в рамках обновления MacBook Pro.

Первый MacBook Pro с сенсорным экраном сохранит традиционный дизайн, включая стандартный трекпад и клавиатуру. В дальнейшем Apple может добавить сенсорный экран на большее количество моделей MacBook.