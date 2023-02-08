Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
apple-mozhet-vypustit-doroguyu-model-iphone-ultra-v-2024-godu
Apple может выпустить дорогую модель iPhone Ultra в 2024 году
81
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 12:00

Apple может выпустить дорогую модель iPhone Ultra в 2024 году

Компания Apple может выпустить дорогую модель iPhone Ultra в 2024 году вместе с iPhone 16.

Изначально компания рассматривала полный ребрендинг iPhone Pro и iPhone Pro Max уже в обновлении 2023 года, но вместо этого было решено расширить линейку.

Новая модель Ultra предложит дополнительные улучшения камеры, более быстрый чип и, возможно, еще больший дисплей. Предполагается, Ultra будет только с беспроводной зарядкой.

iPhone 15 Pro и Pro Max будут уже с USB-C, а для громкости начнут использовать тактильные кнопки. Кроме того, iPhone 15 Pro Max получит улучшенный объектив.

Источник: incrussia.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#смартфон #iphone #apple #гаджеты #обновление
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Появились эскизы новой пешеходной зоны в центре Алматы
2163
Кыргызстанец одержал четвертую победу подряд в UFC
1051
Проект «МыАлматы» едет в столицу
1119
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.