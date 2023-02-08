Компания Apple может выпустить дорогую модель iPhone Ultra в 2024 году вместе с iPhone 16.

Изначально компания рассматривала полный ребрендинг iPhone Pro и iPhone Pro Max уже в обновлении 2023 года, но вместо этого было решено расширить линейку.

Новая модель Ultra предложит дополнительные улучшения камеры, более быстрый чип и, возможно, еще больший дисплей. Предполагается, Ultra будет только с беспроводной зарядкой.

iPhone 15 Pro и Pro Max будут уже с USB-C, а для громкости начнут использовать тактильные кнопки. Кроме того, iPhone 15 Pro Max получит улучшенный объектив.

Источник: incrussia.ru