Apple может показать новый Mac с собственными чипами 10 ноября

Компания Apple проведет 10 ноября презентацию, на которой ожидается анонс новых компьютеров Mac. Мероприятие начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на сайте Apple. Слоганом презентации стала фраза One More Thing.

Презентация Apple пройдет в штаб-квартире Apple Park 10 ноября. В июне компания заявила, что выпустит компьютеры Mac с собственными чипами на базе ARM вместо процессоров Intel. В iPhone и iPad давно используются процессоры Apple, которые, по словам компании, помогают продлить срок службы батареи и повысить производительность.

Источник: incrussia.ru