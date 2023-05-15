Apple, Microsoft, Tesla: 8 вакансий для удаленной работы за рубежом

Собрали 8 вакансий в топовых компаниях мира для тех, кто хотел бы работать из дома.
Project Coordinator I, Amazon
Обязанности:
— работать с членами команды и координировать их работу
— общаться с клиентами и следить за уровнем их удовлетворенности
— взаимодействовать с другими отделами для обеспечения своевременной доставки качественного продукта
— инициировать проекты по улучшению процессов.
Требования:
— опыт работы с клиентами
— возможность работать в выходные и сверхурочно по мере необходимости
— разрешение на работу в США
— степень бакалавра.
Supervisor, Customer Service, Under Armour
Обязанности:
— участвовать в проведении собеседований, отборе, найме и обучении сотрудников
— следить за качеством производительности команды
— работа с командой
— увеличение доходов
— решение проблем клиентов.
Требования:
— лидерские способности, включая опыт обучения или коучинга
— навыки устного, письменного и межличностного общения
— способность оценивать процессы и рекомендовать изменения
— средний уровень владения программным обеспечением для ПК
— тепень бакалавра
— опыт работы с клиентами не менее двух лет.
AR User Experience Designer, Niantic
Обязанности:
— создание систем проектирования взаимодействия с пользователем и дизайнов пользовательского интерфейса для текущих проектов Niantic
— создание высокоуровневых и детализированных дизайнерских материалов
— работа в тесном сотрудничестве с многофункциональной командой инженеров, менеджеров по продуктам и исследователей.
Требования:
— более трех лет профессионального опыта в области UX-дизайна
— наличие портфолио работ
— способность тесно сотрудничать с дизайнерами, исследователями, менеджерами по продуктам и инженерами
— опыт эффективной, а иногда и асинхронной работы с межфункциональными командами.
Director, Sales Training, Lucid Motors
Обязанности:
— создание программы обучения розничным продажам
— стратегическое планирование, разработка инструкций, коучинг и внедрение программ для отделов продаж
— содействие проведению увлекательных, инновационных и ориентированных на результат тренингов.
Требования:
— десять лет в обучении продажам, стимулировании продаж и сбытовых операциях
— опыт руководства командой не менее пяти лет
— сильные навыки фасилитации групп, управления проектами, навыки общения
— знание лучших методов обучения и развития отдела продаж
— современные и глубокие знания и опыт в использовании передовых технологий обучения.
Threat Intelligence Analyst, SEAR, Apple
Обязанности:
— анализировать киберугрозы для устройств пользователей
— работать с инженерами по безопасности, чтобы быстро вывести на рынок новые методы и технологии безопасности
— вносить вклад в развитие технологий безопасности
— анализировать и понимать продвинутых хакеров, их возможности и методы.
Требования:
— любознательный командный игрок с искренней страстью к поиску, пониманию и устранению киберугроз
— глубокое понимание цикла анализа угроз и киберопераций
— опыт проведения исследований угроз не менее пяти лет
— опыт анализа сложных кампаний субъектов угроз, включая инфраструктуру, вредоносное ПО и конечные точки жертв
— способность превращать сложные проблемы в управляемые задачи, а затем доводить эти задачи до завершения.
Mobile Service Technician, Kalmar, Tesla
Обязанности:
— работа со специальным программным обеспечением и передовыми инструментами Tesla
— ремонт и техническое обслуживание всех типов автомобилей Tesla в удаленных условиях.
Требования:
— готовность к путешествиям для ремонта мобильных устройств
— профессиональный опыт обслуживания и ремонта транспортных средств
— соответствующая сертификация для выполнения ремонта автомобилей в Швеции
— полные европейские водительские права.
Senior Program Manager, Microsoft
Обязанности:
— работа с продуктовыми и маркетинговыми командами, чтобы определить, внедрить и постоянно развивать стратегию работы с клиентами
— создание и управление программами для общения и сбора отзывов от клиентов
— создание презентаций, демонстрационных материалов.
Требования:
— степень бакалавра в области компьютерных наук, инженерии, науки о данных, математики, бизнеса или смежных областях
— более четырех лет опыта работы в области проектирования, управления продуктами / техническими программами, анализа данных или разработки продуктов.
Business Analyst, New York University
Обязанности:
— быть связующим звеном между клиентами и командами разработчиков системы
— использовать инструменты проектирования и аналитики для разработки и реализации пользовательских историй.
Требования:
— степень бакалавра или эквивалентное сочетание образования и опыта
— опыт работы от трех лет или эквивалентное сочетание
— опыт поддержки пользователей, создания отчетов на основе необработанных данных, обеспечения качества данных и тестирования системы.