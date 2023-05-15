Apple, Microsoft, Tesla: 8 вакансий для удаленной работы за рубежом

Собрали 8 вакансий в топовых компаниях мира для тех, кто хотел бы работать из дома.







Обязанности:





— работать с членами команды и координировать их работу

— общаться с клиентами и следить за уровнем их удовлетворенности

— взаимодействовать с другими отделами для обеспечения своевременной доставки качественного продукта

— инициировать проекты по улучшению процессов.

Требования:





— опыт работы с клиентами

— возможность работать в выходные и сверхурочно по мере необходимости

— разрешение на работу в США

— степень бакалавра.





Supervisor, Customer Service, Under Armour

Обязанности:





— участвовать в проведении собеседований, отборе, найме и обучении сотрудников

— следить за качеством производительности команды

— работа с командой

— увеличение доходов

— решение проблем клиентов.

Требования:





— лидерские способности, включая опыт обучения или коучинга

— навыки устного, письменного и межличностного общения

— способность оценивать процессы и рекомендовать изменения

— средний уровень владения программным обеспечением для ПК

— тепень бакалавра

— опыт работы с клиентами не менее двух лет.





AR User Experience Designer, Niantic





Обязанности:





— создание систем проектирования взаимодействия с пользователем и дизайнов пользовательского интерфейса для текущих проектов Niantic

— создание высокоуровневых и детализированных дизайнерских материалов

— работа в тесном сотрудничестве с многофункциональной командой инженеров, менеджеров по продуктам и исследователей.

Требования:





— более трех лет профессионального опыта в области UX-дизайна

— наличие портфолио работ

— способность тесно сотрудничать с дизайнерами, исследователями, менеджерами по продуктам и инженерами

— опыт эффективной, а иногда и асинхронной работы с межфункциональными командами.





Director, Sales Training, Lucid Motors

Обязанности:





— создание программы обучения розничным продажам

— стратегическое планирование, разработка инструкций, коучинг и внедрение программ для отделов продаж

— содействие проведению увлекательных, инновационных и ориентированных на результат тренингов.

Требования:





— десять лет в обучении продажам, стимулировании продаж и сбытовых операциях

— опыт руководства командой не менее пяти лет

— сильные навыки фасилитации групп, управления проектами, навыки общения

— знание лучших методов обучения и развития отдела продаж

— современные и глубокие знания и опыт в использовании передовых технологий обучения.





Threat Intelligence Analyst, SEAR, Apple

Обязанности:





— анализировать киберугрозы для устройств пользователей

— работать с инженерами по безопасности, чтобы быстро вывести на рынок новые методы и технологии безопасности

— вносить вклад в развитие технологий безопасности

— анализировать и понимать продвинутых хакеров, их возможности и методы.

Требования:





— любознательный командный игрок с искренней страстью к поиску, пониманию и устранению киберугроз

— глубокое понимание цикла анализа угроз и киберопераций

— опыт проведения исследований угроз не менее пяти лет

— опыт анализа сложных кампаний субъектов угроз, включая инфраструктуру, вредоносное ПО и конечные точки жертв

— способность превращать сложные проблемы в управляемые задачи, а затем доводить эти задачи до завершения.





Mobile Service Technician, Kalmar, Tesla





Обязанности:





— работа со специальным программным обеспечением и передовыми инструментами Tesla

— ремонт и техническое обслуживание всех типов автомобилей Tesla в удаленных условиях.

Требования:





— готовность к путешествиям для ремонта мобильных устройств

— профессиональный опыт обслуживания и ремонта транспортных средств

— соответствующая сертификация для выполнения ремонта автомобилей в Швеции

— полные европейские водительские права.





Senior Program Manager, Microsoft

Обязанности:





— работа с продуктовыми и маркетинговыми командами, чтобы определить, внедрить и постоянно развивать стратегию работы с клиентами

— создание и управление программами для общения и сбора отзывов от клиентов

— создание презентаций, демонстрационных материалов.

Требования:





— степень бакалавра в области компьютерных наук, инженерии, науки о данных, математики, бизнеса или смежных областях

— более четырех лет опыта работы в области проектирования, управления продуктами / техническими программами, анализа данных или разработки продуктов.





Business Analyst, New York University

Обязанности:





— быть связующим звеном между клиентами и командами разработчиков системы

— использовать инструменты проектирования и аналитики для разработки и реализации пользовательских историй.

Требования:





— степень бакалавра или эквивалентное сочетание образования и опыта

— опыт работы от трех лет или эквивалентное сочетание

— опыт поддержки пользователей, создания отчетов на основе необработанных данных, обеспечения качества данных и тестирования системы.