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Apple купит аккумуляторы Tesla для питания Apple Park
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Сегодня в 10:27

Apple купит аккумуляторы Tesla для питания Apple Park

Apple планирует построить солнечную электростанцию California Flats для сохранения энергии, а также для питания своего Apple Park. Для этого компания закупит несколько аккумуляторов Tesla Megapack.

Уже известно, что станция California Flats будет хранить около 240 МВт-ч энергии, чего вполне достаточно для поддержки электроэнергией более 7000 домов. Но у Apple свои планы, она хочет обеспечить энергией собственный парк и все подразделения компании в Калифорнии.

Tesla Megapack — огромный аккумулятор, размером с грузовой контейнер. Одно такое устройство может хранить до 3 МВт-ч энергии. Общая сумма сделки оценивается в 50 млн $.

Источник: the-geek.ru

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#бизнес #экология #apple #tesla #солнечнаяэнергия
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