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Apple хочет превратить iPad в «умный» дисплей с новой док-станцией
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Сегодня в 11:39

Apple хочет превратить iPad в «умный» дисплей с новой док-станцией

Apple разрабатывает док-станцию для планшета iPad. С его помощью устройством можно будет пользоваться без рук — только голосом. Это особенно актуально для «умного» дома.

Amazon работает в том же направлении с планшетами Fire: устройство можно помещать в зарядную док-станцию, чтобы оно работало как «умный» дисплей. В октябре Google анонсировала док-станцию для будущего планшета Pixel, которая функционирует как зарядная станция и динамик.

Apple также работает над другими устройствами для «умного» дома, включая обновленную версию колонки HomePod — с мультитач-экраном и чипом S8.

Компания планирует выпустить iPad Pro до конца октября, который, по слухам, будет поставляться в 11-дюймовой и 12,9-дюймовой версиях и с собственным чипом Apple M2.

Источник: incrussia.ru

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