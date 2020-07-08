Apple ищет Chief Accountant для киевского офиса

2 июля 2020 года появилось официальное подтверждение, что компания собирается открывать представительство в Украине. На сайте Apple появилась вакансия chief accountant для офиса Apple Ukraine в Киеве.

По данным объявления, компании нужен человек, который будет отвечать за финансы, с опытом бухгалтерского учета и сильными аналитическими способностями.

Среди требований к кандидату:

— профильное образование плюс 5 лет опыта работы с бухгалтерским учетом и налогами, в украинском правовом поле

— украинский и английский языки

— отличные знания SAP, Excel и Keynote

— знание систем финансовой отчетности, таких как Tableau, EDW, BW

— сильные аналитические способности, умение оценивать, анализировать и представлять данные широкой аудитории

— инициативность, отличные навыки в общении и презентации.

Отправить резюме на позицию можно на сайте компании.

Источник: ain.ua