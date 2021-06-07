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Apple, Google, Microsoft и Mozilla объединились для совместной работы над расширениями
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Вчера в 12:52

Apple, Google, Microsoft и Mozilla объединились для совместной работы над расширениями

Создатели самых известных браузеров: компании Apple, Google, Microsoft и Mozilla объединились для совместной работы.

Они планируют создать единую систему для расширений в браузерах. Сообщество изначально решило объяснить, чем не планирует заниматься — «планировать спецификацию, стандартизацию или координацию подписания, или релиза расширений». Представители компаний объединились, чтобы упростить для разработчиков создание инструментов с «общим функциональным ядром, API и разрешением».

«Мы укажем модель, разрешения и общее ядро API для расширения веб-браузера (WebExtensions). Указав API-интерфейсы, функциональность и разрешения WebExtensions, мы можем упростить разработчикам расширений задачу — улучшить взаимодействие с конечными пользователями, одновременно перемещая их в сторону API-интерфейсов, которые повышают производительность и предотвращают злоупотребления», — написали в сообществе. При наилучшем сценарии разработке удастся повысить производительность разработчиков и компаний, а также предотвратить появление на рынке вредоносных расширений.

Источник: rb.ru

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#google #интернет #apple #microsoft
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