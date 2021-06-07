Apple, Google, Microsoft и Mozilla объединились для совместной работы над расширениями

Они планируют создать единую систему для расширений в браузерах. Сообщество изначально решило объяснить, чем не планирует заниматься — «планировать спецификацию, стандартизацию или координацию подписания, или релиза расширений». Представители компаний объединились, чтобы упростить для разработчиков создание инструментов с «общим функциональным ядром, API и разрешением».
«Мы укажем модель, разрешения и общее ядро API для расширения веб-браузера (WebExtensions). Указав API-интерфейсы, функциональность и разрешения WebExtensions, мы можем упростить разработчикам расширений задачу — улучшить взаимодействие с конечными пользователями, одновременно перемещая их в сторону API-интерфейсов, которые повышают производительность и предотвращают злоупотребления», — написали в сообществе. При наилучшем сценарии разработке удастся повысить производительность разработчиков и компаний, а также предотвратить появление на рынке вредоносных расширений.
Источник: rb.ru