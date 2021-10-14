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Apple анонсировала вторую презентацию за последние два месяца
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Сегодня в 11:03

Apple анонсировала вторую презентацию за последние два месяца

Компания Apple анонсировала вторую за два месяца презентацию, которая состоится 18 октября в 23:00 по времени Нур-Султана. Apple может представить новые беспроводные наушники AirPods и обновленную версию ноутбука MacBook Pro.

В сентябре Apple выпустила новые смартфоны iPhone 13 и iPhone 13 mini, обновила базовый iPad и iPad mini, а также представила смарт-часы Apple Watch Series 7.

На октябрьской презентации Apple может представить 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, обновленную версию Mac mini и компактного Mac Pro с 40-ядерным ARM-чипсетом, а также новые беспроводные наушники AirPods.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #apple #новинки #конференция #airpods
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