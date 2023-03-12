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Apple анонсировала новый «весенний» iPhone
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Новости

Сегодня в 11:22

Apple анонсировала новый «весенний» iPhone

Американская компания опубликовала на своем сайте пресс-релиз с анонсом iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом желтом цвете.



Новые цвета для iPhone 14 и 14 Plus никак не повлияли на характеристики смартфонов и их комплектацию — по сути это те же самые устройства. В пресс-релизе компания вновь напомнила фанатам о ключевых отличиях iPhone 14 и 14 Plus от предшественников.

Нового цвета удостоили лишь номерные модели, которые теперь доступны в шести вариациях, в то время как iPhone 14 Pro и 14 Pro Max не получили дизайнерских обновлений.

Источник: m.gazeta.ru

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#технологии #смартфон #iphone #apple #релиз
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