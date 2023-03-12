Apple анонсировала новый «весенний» iPhone

Американская компания опубликовала на своем сайте пресс-релиз с анонсом iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом желтом цвете.

Новые цвета для iPhone 14 и 14 Plus никак не повлияли на характеристики смартфонов и их комплектацию — по сути это те же самые устройства. В пресс-релизе компания вновь напомнила фанатам о ключевых отличиях iPhone 14 и 14 Plus от предшественников.

Нового цвета удостоили лишь номерные модели, которые теперь доступны в шести вариациях, в то время как iPhone 14 Pro и 14 Pro Max не получили дизайнерских обновлений.

Источник: m.gazeta.ru