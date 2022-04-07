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Apple анонсировала конференцию WWDC 2022
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Сегодня в 10:50

Apple анонсировала конференцию WWDC 2022

Ежегодная конференция разработчиков WWDC пройдет в этом году в виртуальном формате. Мероприятие состоится с 6 по 10 июня.

В этом году разработчики и студенты в дополнении к онлайн-презентации смогут посмотреть презентацию прямо из Apple Park 6 июня. Количество таких мест будет ограничено.

Участие в WWDC22 бесплатно для всех разработчиков. В рамках мероприятия проходит конкурс Swift Student Challenge, где программисты могут продемонстрировать свои навыки в Swift Playground — приложении для iPad и Mac для изучения языка программирования. Прием заявок продлится до 25 апреля.

Ожидается, что на конференции расскажут о будущих версиях iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Вероятно анонсируют iOS 16, watchOS 9 и macOS 13 и выпустят бета-версии для разработчиков.

Источник: bluescreen.kz

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