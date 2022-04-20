Apple, Amazon, Microsoft — удаленные вакансии в крупнейших компаниях

Многие топовые организации предлагают удаленную работу, чтобы получить в свой штат лучших специалистов. Рассказываем об открытых вакансиях в Apple, Amazon, Microsoft и других компаниях.
Старший инженер по IT-системе в Wikimedia
Требования:
— от трех лет опыта работы
— опыт управления следующими инструментами и технологиями: Okta, GSuite, JAMF, LDAP, Oomnitza, Zendesk, SSO, DaaS, SaaS.
— опыт работы в международной среде
— навыки создания контрольных функций для обеспечения эффективного соответствия систем стандартам качества организации
— опыт работы с языками для автоматизации, например, Python, API
— способность выполнять и совершенствовать рабочие процессы поддержки от начала до конца.
Инженер службы поддержки корпоративных сайтов AppleCare в Apple
Требования:
— опыт работы AppleCare SPS Business and Education Advisor более одного года или аналогичный опыт
— работа с iOS с macOS Server, понимание программы регистрации устройств и опыт работы с профилями
— опыт настройки и устранения неполадок
— отличные устные, письменные и межличностные навыки коммуникации
— умение работать самостоятельно
— умение вести большое количество проектов в сжатые сроки
— готовность брать на себя новые роли, задания и обязанности.
Concept Artist в Netflix
Требования:
— быстро прорабатывать идеи и доводить их до окончательной полировки
— образование в области концепт-арт дизайна, иллюстрации, дизайна развлечений или эквивалентное сочетание опыта и подготовки
— более пяти лет опыта создания концепт-артов для игр, фильмов или анимации
— отличное понимание анатомии человека и животных, формы, пропорций и масштаба, способность творчески и стилистически изменять эти правила
— опыт наставничества над другими художниками и работы с контрактными художниками
— опыт работы в условиях аутсорсинга, ориентированного на соблюдение сроков, требующего быстрого выполнения проектов и частой смены приоритетов.
Старший инженер-программист в Microsoft
Требования:
— более пяти лет опыта работы в соответствующей отрасли программного обеспечения
— более двух лет опыта работы в облачных вычислениях для создания крупномасштабных распределенных систем и API, предпочтительно на Azure, AWS или Google cloud
— владение одним или несколькими языками программирования: C#, Python, Java, Go, JavaScript
— хорошее знание методологий и инструментов гибкой разработки программного обеспечения, таких как Azure DevOps, GitHub или других
— опыт работы с клиентами
— степень бакалавра или магистра в области компьютерных наук или эквивалентный опыт работы.
Консультант в Tesla
Требования:
— не менее года опыта работы в сфере обслуживания клиентов или продаж
— позитив, энтузиазм
— способность понимать и передавать деловые вопросы и технические концепции
— внимание к деталям, организационные и коммуникативные навыки
— уверенное владение Microsoft Office и инструментами CRM
— возможность работать в вечерние часы, выходные и праздничные дни в условиях розничной торговли.
Региональный менеджер программ в Amazon
Обязанности:
— сотрудничать с производителями оригинального оборудования и экспертами предметной области для понимания факторов, влияющих на затраты
— анализировать данные о количестве отказов оборудования и связанные с ними данные о расходах для выявления крупных и мелких областей возможностей
— разрабатывать планы действий и игровые программы для обеспечения надлежащего использования оборудования и поддержания времени его работы
— разработка тренингов для местных команд RME по ожиданиям руководства, связанным с утверждением рабочих заказов от производителей оборудования.
Требования:
— степень магистра или MBA
— опыт проведения финансового анализа
— опыт работы с системой управления взаимоотношений с клиентами
— опыт работы от трех лет в сфере дистрибуции или производства.
Аналитик по производительности энергетических систем в Tesla
Обязанности:
— анализировать данные и приборные панели для поиска неисправностей оборудования и проблем мониторинга продуктов хранения энергии
— чтение и оценка контрактных обязательств, связанных с продуктами хранения энергии в портфеле Tesla
— разработка моделей для отслеживания производительности энергетических продуктов в соответствии с контрактными обязательствами
— сотрудничать с другими командами для эффективного и оперативного решения проблем
— создавать отчеты, презентации и графики для отображения производительности, состояния и истории проблем
— участвовать в разработке новых показателей и приборных панелей для мониторинга парка оборудования.
Требования:
— степень бакалавра в области инженерии, математики, компьютерных наук или смежных областях
— демонстративные навыки анализа и интерпретации данных и математические способности
— опыт работы и анализа с большим количеством данных
— владение Microsoft Excel или аналогичным программным обеспечением для работы с электронными таблицами
— отличные разговорные и письменные навыки.