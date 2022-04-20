Apple, Amazon, Microsoft — удаленные вакансии в крупнейших компаниях

Многие топовые организации предлагают удаленную работу, чтобы получить в свой штат лучших специалистов. Рассказываем об открытых вакансиях в Apple, Amazon, Microsoft и других компаниях.





Старший инженер по IT-системе в Wikimedia

Требования:

— от трех лет опыта работы

— опыт управления следующими инструментами и технологиями: Okta, GSuite, JAMF, LDAP, Oomnitza, Zendesk, SSO, DaaS, SaaS.

— опыт работы в международной среде

— навыки создания контрольных функций для обеспечения эффективного соответствия систем стандартам качества организации

— опыт работы с языками для автоматизации, например, Python, API

— способность выполнять и совершенствовать рабочие процессы поддержки от начала до конца.





Инженер службы поддержки корпоративных сайтов AppleCare в Apple





Требования:

— опыт работы AppleCare SPS Business and Education Advisor более одного года или аналогичный опыт

— работа с iOS с macOS Server, понимание программы регистрации устройств и опыт работы с профилями

— опыт настройки и устранения неполадок

— отличные устные, письменные и межличностные навыки коммуникации

— умение работать самостоятельно

— умение вести большое количество проектов в сжатые сроки

— готовность брать на себя новые роли, задания и обязанности.





Concept Artist в Netflix





Требования:

— быстро прорабатывать идеи и доводить их до окончательной полировки

— образование в области концепт-арт дизайна, иллюстрации, дизайна развлечений или эквивалентное сочетание опыта и подготовки

— более пяти лет опыта создания концепт-артов для игр, фильмов или анимации

— отличное понимание анатомии человека и животных, формы, пропорций и масштаба, способность творчески и стилистически изменять эти правила

— опыт наставничества над другими художниками и работы с контрактными художниками

— опыт работы в условиях аутсорсинга, ориентированного на соблюдение сроков, требующего быстрого выполнения проектов и частой смены приоритетов.





Старший инженер-программист в Microsoft





Требования:

— более пяти лет опыта работы в соответствующей отрасли программного обеспечения

— более двух лет опыта работы в облачных вычислениях для создания крупномасштабных распределенных систем и API, предпочтительно на Azure, AWS или Google cloud

— владение одним или несколькими языками программирования: C#, Python, Java, Go, JavaScript

— хорошее знание методологий и инструментов гибкой разработки программного обеспечения, таких как Azure DevOps, GitHub или других

— опыт работы с клиентами

— степень бакалавра или магистра в области компьютерных наук или эквивалентный опыт работы.





Консультант в Tesla





Требования:

— не менее года опыта работы в сфере обслуживания клиентов или продаж

— позитив, энтузиазм

— способность понимать и передавать деловые вопросы и технические концепции

— внимание к деталям, организационные и коммуникативные навыки

— уверенное владение Microsoft Office и инструментами CRM

— возможность работать в вечерние часы, выходные и праздничные дни в условиях розничной торговли.





Региональный менеджер программ в Amazon

Обязанности:

— сотрудничать с производителями оригинального оборудования и экспертами предметной области для понимания факторов, влияющих на затраты

— анализировать данные о количестве отказов оборудования и связанные с ними данные о расходах для выявления крупных и мелких областей возможностей

— разрабатывать планы действий и игровые программы для обеспечения надлежащего использования оборудования и поддержания времени его работы

— разработка тренингов для местных команд RME по ожиданиям руководства, связанным с утверждением рабочих заказов от производителей оборудования.

Требования:

— степень магистра или MBA

— опыт проведения финансового анализа

— опыт работы с системой управления взаимоотношений с клиентами

— опыт работы от трех лет в сфере дистрибуции или производства.





Аналитик по производительности энергетических систем в Tesla





Обязанности:

— анализировать данные и приборные панели для поиска неисправностей оборудования и проблем мониторинга продуктов хранения энергии

— чтение и оценка контрактных обязательств, связанных с продуктами хранения энергии в портфеле Tesla

— разработка моделей для отслеживания производительности энергетических продуктов в соответствии с контрактными обязательствами

— сотрудничать с другими командами для эффективного и оперативного решения проблем

— создавать отчеты, презентации и графики для отображения производительности, состояния и истории проблем

— участвовать в разработке новых показателей и приборных панелей для мониторинга парка оборудования.

Требования:

— степень бакалавра в области инженерии, математики, компьютерных наук или смежных областях

— демонстративные навыки анализа и интерпретации данных и математические способности

— опыт работы и анализа с большим количеством данных

— владение Microsoft Excel или аналогичным программным обеспечением для работы с электронными таблицами

— отличные разговорные и письменные навыки.