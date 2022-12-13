Антуан Арно возглавил модный дом Christian Dior

Гендиректор Berluti и председатель совета директоров Loro Piana Антуан Арно возглавил холдинг Christian Dior. На посту он сменил 71-летнего Сидни Толедано, который является гендиректором LMVH Fashion Group.
Антуан Арно — старший сын Бернара Арно, президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy, 41% которой владеет Christian Dior. Арно-младший начал карьеру в рекламном отделе Louis Vuitton, после чего возглавил Berluti. Под его руководством обувной бренд начал создавать коллекции мужской одежды.
Источник: incrussia.ru