Анна Яковлева о том, почему бренды уже не в моде и зачем дружить с конкурентами

Анна Яковлева, совладелица и генеральный директор Actual Optic



Что сейчас Actual Optic — это 23 года опыта и 23 салона по Казахстану.



В оптическом бизнесе мы не имеем больших маржинальных нагрузок, то есть это не тот бизнес, который дает высокую маржу и позволяет быть стабильным, с подушкой безопасности, которая позволила бы пережить кризис. Именно поэтому мы всегда должны быть с острым чутьем на то, что меняется.



Мы начали быть избирательнее в рамках заказов, пересмотрели топ-менеджмент, обратили внимание на приоритеты клиентов. Если раньше оптики были сфокусированы на брендовых изделиях и аксессуарах, то сейчас 85% это собственная продукция и услуги и только 15% — брендовая продукция.



В начале пути мы отдавали предпочтение брендам, мы представляли порядка 150 мировых брендов, и ценовая политика у нас была достаточно растянутой. Сейчас мы сократились, выявили ценность нашей страны, которая заключается в семье и домашнем уюте. Поэтому мы сделали фокус на концепцию семейного бизнеса. Мы больше не про брендовые аксессуары, мы про то, чтобы создавать решения не в бизнесе оптики, а в бизнесе хорошего зрения.



Мы мыслим глобальнее и создали экосистему в бизнесе хорошего зрения, которая позволяет любой семье прийти к нам в салон и получить не просто полноценную диагностику зрения, консультацию врача и рецептуру, но и различные способы коррекции зрения.

Что делать — вести прозрачный бизнес. Мы ведем прозрачную аналитику, что позволяет ежедневно отслеживать, что происходит с брендами, с оптической продукцией и диагностикой зрения. Все эти метрики и параметры позволяют прогнозировать, стратегически планировать дальнейшие действия и принимать решения, основываясь на реальных аналитических данных.



— формировать лояльность потребителей. Наличие высококвалифицированных специалистов, которым доверяют, позволило консультировать потребителей онлайн. Именно высокий кредит доверия со стороны потребителей позволил быстро адаптироваться к новым правилам игры.



— дружить с конкурентами. Нам нужно не долю рынка увеличивать, а увеличивать сам рынок. Мы работаем со всеми оптиками и клиниками, которые не раз нас выручали. Мы выстроили дружелюбные отношения с конкурентами, поэтому в любой момент можем направить клиентов к ним и быть уверенными в том, что нам не откажут. Благодаря этому никто из наших потребителей не остался без хорошего зрения.



— развивать stock management, digital marketing и e-commerce. В текущих обстоятельствах кризиса многие стали гибкими в рамках перестройки и пересборки бизнеса, и мы не исключение. Важно вовремя ухватить этот тренд по развитию отрасли и правильно донести его до людей.



— развивать экосистему и нетворкинг.



Экосистема и нетворкинг — это неотъемлемая часть бизнес-культуры, которая позволит определенному бизнесу значительно вырасти, а кому-то даже выжить.

Что дальше Может, завтра людям не будут нужны очки, но всегда будет нужно хорошее зрение. Мы должны смотреть на то, какими способами можем обеспечить людей хорошим зрением. Нужно думать о том, что мы можем добавить в нашу сферу, чтобы быть актуальными и через 30 лет, и через 50. Мы будем продолжать развивать нашу экосистему и нетворкинг, улучшать digital marketing и e-commerce, чтобы всегда быть в тренде, быть актуальными.



Мы хотим вывести Казахстан на новый уровень и доказать, что Казахстан может стать центром хорошего зрения.

