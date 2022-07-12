Анна Данилина выиграла 27-й титул и вошла в Топ-20 мирового рейтинга

Казахстанская теннисистка Анна Данилина добилась успеха на крупном турнире в Германии. Она стала чемпионкой в парном разряде на соревнованиях серии ITF W100, что подняло ее на 19 место в женском рейтинге WTA.

Анна Данилина с Арианне Хортоно из Нидерландов первенствовали на грунтовых состязаниях в Германии. В решающем поединке им противостояли Анкита Райна и Розали Ван Дер Хук.

Финальный матч завершился в трех сетах — 6:7 (4:7), 6:4, 10:6, в пользу Анны и Арианне. Этот титул для Данилиной 27-й в парном разряде.

Источник: zakon.kz