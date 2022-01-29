Аниме-парк в честь культового режиссера Хаяо Миядзаки откроют в Японии

В Японии откроется первый в мире аниме-парк по мотивам мультфильмов культового режиссера Хаяо Миядзаки. Запуск парка развлечений запланирован на 1 ноября 2022 года.

Парк развлечений по мотивам аниме Хаяо Миядзаки откроется в префектуре Айти, в городе Нагакуте, недалеко от Нагои. Планируется, что парк будет разделен на пять тематических зон с аттракционами и кафе.

Территорию оформят по мотивам самых популярных мультфильмов Хаяо Миядзаки: «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Ведьмина служба доставки». Отдельная зона будет посвящена студии Ghibli, одним из основателей которой является Миядзаки. В ней расположатся выставка экспонатов, кинозал и игровые площадки.

Источник: tengritravel.kz