Android 10 поставил рекорд по скорости распространения

Android 10 был установлен на 100 млн устройств в течение первых пяти месяцев после релиза в сентябре 2019 года. На достижение этого показателя ему потребовалось на 28% меньше времени, чем Android Pie.
Google объясняет высокие темпы принятия постепенным внедрением решений, например, Project Treble в Android Oreo и Project Mainline — с выходом Android 10, которые ускоряют процесс доставки обновлений пользователям для производителей смартфонов.
Источник: dev.by
Источник фотографии: tech.dsmenders.com