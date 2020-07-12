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Android 10 поставил рекорд по скорости распространения
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Сегодня в 10:21

Android 10 поставил рекорд по скорости распространения

Google похвастался успехами новейшей — десятой — версии своей мобильной ОС: она стала самой быстро распространяющейся среди всех версий Android.

Android 10 был установлен на 100 млн устройств в течение первых пяти месяцев после релиза в сентябре 2019 года. На достижение этого показателя ему потребовалось на 28% меньше времени, чем Android Pie.

Google объясняет высокие темпы принятия постепенным внедрением решений, например, Project Treble в Android Oreo и Project Mainline — с выходом Android 10, которые ускоряют процесс доставки обновлений пользователям для производителей смартфонов.

Источник: dev.by

Источник фотографии: tech.dsmenders.com

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#google #android #операционнаясистема
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