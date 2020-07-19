Аналитики отберут 50 лучших EdTech-стартапов России и СНГ для зарубежных инвесторов

Ожидается, что подобная мера позволит зарубежным инвесторам узнавать о пятидесяти лучших образовательных стартапах в России и странах СНГ каждый год.
По оценкам партнеров проекта, сейчас российский рынок EdTech занимает всего 1% от общемирового.
Что даст попадание в рейтинг стартапам: продвижение, PR, возможность привлечь инвестиции. HolonIQ будет ссылаться на рейтинг в своих отчетах.
Кто может участвовать: образовательные стартапы со штаб-квартирой в России и в любой стране СНГ.
Чтобы попасть в рейтинг, надо подать заявку до 21 августа по ссылке. Результаты будут объявлены 26 августа на международной конференции от HolonIQ и EdCrunch.
Подать заявку могут не только основатели стартапа, но и другие информированные лица: сотрудники, инвесторы, клиенты и агентства.
HolonIQ подключит свою платформу, которая ранжирует участников с помощью алгоритмов машинного обучения по следующим критериям, таким как качество и потенциал рынка, конкурентная среда, продукт и влияние, опыт и разнообразие команды, инвестиционный капитал, устойчивость и рост компании.
Результаты рейтинга будут также использованы при формировании повестки конференции по образовательным технологиям EdCrunch 2020, которая пройдет 11-13 ноября.
Источник: rb.ru