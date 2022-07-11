Аналитик данных: 15 открытых вакансий в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане

Собрали подборку открытых вакансий для аналитиков данных в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.
Казахстан
Data-аналитик в Kolesa Group
Обязанности:
— анализировать показатели сайтов и приложений для принятия продуктовых решений
— визуализировать данные, создавать отчеты и делать выводы
— контролировать внедрение новых продуктовых событий и метрик
— искать инсайты в большом объеме данных для формирования продуктовой стратегии
— работать с менеджерами продуктов, дизайнерами и командой разработки.
Требования:
— SQL
— Python, знание R будет плюсом
— навыки применения аналитики для решения бизнес проблем.
Data analytic в Bank Freedom Finance Kazakhstan
Обязанности:
— анализ деятельности банка: аналитика по продуктовой линейке, аналитика по транзакционной части, аналитика по оценке работы подразделений банка
— работа с базами данных Oracle, PostgreSQL, DML
— формирование продвинутой аналитики на платформе POWER BI
— автоматизация рутинной работы, разработка необходимой отчетности для подразделений бизнеса.
Требования:
— аналитический склад ума, понимание как устроена база данных для формирования корректных тех.заданий в IT
— продвинутый пользователь MS EXCEL — обязательное знание таких инструментов как POWER PIVOT, POWER QUERY
— знание языка программирования на DAX, SQL, PYTHON
— опыт работы в Power BI.
Digital-аналитик в Beeline
Обязанности:
— проводит анализ ключевых показателей кампании
— анализ отклонений фактических показателей от плановых
— подготовка пост-фактум анализа по запущенным кампаниям
— анализировать воронку продаж продуктов компании
— проводит сегментацию по таргетингу и анализирует поведение существующих клиентов
— визуализация данных, подготовка аналитических отчетов, составление управленческой отчетности в DataStudio, PowerBI.
Требования:
— высшее образование: математика, экономика, маркетинг
— опыт решения задач в области анализа данных
— опыт в построении гипотез для рекламных каналов
— опыт проведения анализа на больших объемах данных с использованием статистических методов
— отличные навыки визуализации и презентации информации.
Senior Data engineer в «Спортмастер»
Обязанности:
— реализация ETL в Hadoop с помощью Airflow
— работа с различными источниками данных: Oracle MS SQL API личных кабинетов, микросервисы
— батч и стримы с помощью PySpark и Kafka
— подготовка витрин для анализа: Hive, Spark, SQL.
Требования:
— уверенное владение Python
— опыт использования эко-системы Hadoop: HDFS, Apache AirFlow, Hive, Kafka,Spark.
— знание SQL
— опыт работы с реляционными базами данных Oracle.
Инженер по качеству данных в Playrix
Обязанности:
— контроль качества данных игровой аналитики
— контроль качества внутренних продуктов и сервисов обработки данных
— настройка процесса непрерывного тестирования
— функциональное тестирование данных.
Требования:
— общий опыт в тестировании от двух лет
— знание и применение техник тест дизайна
— уверенное знание SQL
— опыт работы с различными БД: Postgres, Redshift и другие.
Узбекистан
Data analyst в Alif Tech
Обязанности:
— работать с хранилищем данных
— делать аналитику и создавать отчеты в Tableau
— создавать дашборды в Tableau, метрики работы бизнес-подразделений
— проводить опросы
— формировывать задачу разработчикам
— участвовать в развитии продукта.
Требования:
— Tableau или Power BI
— SQL на уровне запросов и подзапросов
— знание основных бизнес-метрик
— знания статистики
— понимание моделей данных и принципа устройства хранилищ
— знание Python
— знание русского языка.
System Analyst в ГНИВЦ
Обязанности:
— сбор требований от заказчика
— разработка функциональных и нефункциональных требований к программному обеспечению
— разработка и детализация сценариев использования
— разработка проектных решений — описание сервисов, алгоритмов, структур баз данных, интеграционных интерфейсов
— презентация требований и проектных решений Заказчику и команде разработки.
Требования:
— опыт участия в проекте по разработке ПО в качестве системного аналитика от двух лет
— понимание принципов разработки программного обеспечения
— опыт работы с нотациями моделирования ИС: BPMN, UML, SADT или любой другой
— развитые коммуникационные навыки
— грамотная устная и письменная речь.
Middle IT Business Analyst в NAJOT TA’LIM MARKAZI
Обязанности:
— сбор информации путем проведения опросов, исследования рынка, интервью заказчика и других заинтересованных лиц для выявления их потребностей
— разработка предложений и рекомендаций, способных удовлетворить реальные потребности заказчика
— презентация решений клиенту
— консультирование заказчика по вопросам оптимизации его бизнес-процессов.
Требования:
— профессиональный опыт работы в сфере от двух лет
— владение языком SQL для работы со сложными структурами данных
— опыт работы с технологиями баз данных
— опыт работы с визуализацией данных: Tableau, PowerBI, Metabase
— опыт работы с клиент серверными решениями
— опыт работы с API: REST, SOAP, GraphQL
— способность переводить бизнес-требования в требования к данным и рисовать BPMN: VIsio, Draw.io, Miro.
Аналитик данных в AFAS-Research
Обязанности:
— осуществлять сбор, обработку и визуализацию информации
— интерпретация данных, полученных в результате маркетинговых исследований
— готовить данные к проведению анализа: сортировка, фильтрация, выборка
— опыт работы с EXCEL, SPSS. Знание основных методов анализа данных
— составлять гипотезы для улучшения определенных показателей
— визуализация данных: переводить статистику и Big Data в понятные выводы и наглядные графики.
Требования:
— обязательный
— внимательный
— ответственный
— знание русского языка — обязательное
— знание узбекского языка, английского языка приветствуется.
Аналитик в BINKET GROUP
Обязанности:
— ежеквартальный анализ рынка: конкуренты, модели, цены
— аналитика себестоимости, продаж и рентабельности по всем продуктам
— оценка перспективы спроса на продукт
— расчет эффективности рекламных компаний: онлайн и офлайн
— сегментация целевой аудитории
— подготовка отчетов и оптимизация системы продаж
— прогнозирование продаж на основе собранных данных.
Требования:
— высшее образование в сфере финансов, экономики, маркетинга
— знания в области маркетинга и умение использовать их на практике
— умение работать в программах Excel, Power BI
— опыт работы в данной должности 1 года
— умение работать в команде.
Кыргызстан
Аналитик в Umai Group
Обязанности:
— формировать заказы на магазины
— анализировать возврат поставленной продукции в магазины
— формировать распределения продукции на праздничные дни
— следить за выкладкой заказанного товара
— отслеживать время окончания продукции в магазине и корректировать заявку.
Требования:
— высшее образование
— отличное знание Excel
— опыт работы в 1С 7.7 и 1С8.1
— умение работать с большими объемами данных
— аналитический слад ума
— коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в команде
— стрессоустойчивость.
Аналитик данных в «Банк Компаньон»
Обязанности:
— анализ данных по кредитной истории, подготовка, очистка и моделирование в среде Python Jupiter notebook для скоринг моделей
— анализ данных DWH, BigQuery по различным аспектам клиентской статистики: дефолты, конверсия, расторжения, таргет маркетинговых кампаний, поведенческая аналитика, динамика клиентской базы, сегментация
— выявление закономерностей
— разработка прогнозных моделей по различным аспектам банковской деятельности
— подготовка решений и предложении по итогам анализа.
Требования:
— образование: высшее математическое
— опыт работы по направлению от двух лет
— владение средствами и методами Data Mining: интеллектуального анализа информации, включая вероятностный анализ
— знание и отличное владение SQL обязательно
— знание линейной алгебры, теории вероятности, статистики, математического анализа
— программирование на Python, С++, уметь работать с библиотеками: набор готовых функций, объектов, подпрограмм и фреймворками: Jupiter Notebook, NumPy, Scikit-learn
— результаты анализа данных нужно уметь визуализировать: Tableau, Power BI, Qlik.
— отличное владение различными инструментами визуализации данных для построения отчетов c помощью библиотек Seaborn, Plotly или Matplotlib.
Младший бизнес-аналитик в «Кумтор Голд Компании»
Обязанности:
— определение целей, выгод IT-проектов, расчет технико-экономического обоснования IT проектов
— управление изменениями
— описания бизнес-процессов
— управление и контроль процессами формирования требований к системе в виде user stories, use cases, ТЗ на создание информационных систем
— управление и контроль реализации IT проектов.
Требования:
— образование: высшее техническое образование со специализацией в области информационных технологий, управления проектами, MBA, прикладной математики и информатики
— опыт работы
— специальные навыки и знания:
— обладать навыками организации аудита управления требованиями, управление IT проектами
— понимать общие принципы построения систем управления базами данных и реляционных связей.
Системный аналитик в FINCA Bank
Обязанности:
— проведение сбора данных, анализа требований и формулирование технических заданий
— координация интеграций в Автоматизированных Системах
— координация тестирования и внедрения новых версий АС, ПО
— поиск причин ошибок в АС, ПО и интеграциях
— взаимодействие с компаниями, поставщиками услуг и АС, ПО: поставка, внедрение и изменение автоматизированных систем, банковского ПО и другие.
Требования:
— аналитическое мышление
— знания принципов интеграции АС и работы API
— умение составлять SQL-запросы и работать с СУБД
— знание современных веб-технологий
— знания методов и принципов поиска причин ошибок
— опыт работы в банковской сфере от двух лет.
Финансовый аналитик в «Галерея»
Обязанности:
— аналитика существующей товарной номенклатуры
— планирование ассортимента и закупок
— аналитика товародвижения
— своевременное представление информации, необходимой для анализа продаж в различных разрезах, подготовка выводов и рекомендаций по итогам анализа
— управление ротацией ассортимента.
Требования:
— высшее образование: финансовое, экономическое, математическое
— навыки и знания в области численного и финансового анализа
— аналитическое мышление
— навыки работы в режиме многозадачности
— опытный пользователь 1С, MS Excel / Word
— свободное владение русским языком.