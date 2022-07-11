Аналитик данных: 15 открытых вакансий в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане

Собрали подборку открытых вакансий для аналитиков данных в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.







Казахстан





Data-аналитик в Kolesa Group



Обязанности:

— анализировать показатели сайтов и приложений для принятия продуктовых решений

— визуализировать данные, создавать отчеты и делать выводы

— контролировать внедрение новых продуктовых событий и метрик

— искать инсайты в большом объеме данных для формирования продуктовой стратегии

— работать с менеджерами продуктов, дизайнерами и командой разработки.

Требования:

— SQL

— Python, знание R будет плюсом

— навыки применения аналитики для решения бизнес проблем.





Data analytic в Bank Freedom Finance Kazakhstan

Обязанности:

— анализ деятельности банка: аналитика по продуктовой линейке, аналитика по транзакционной части, аналитика по оценке работы подразделений банка

— работа с базами данных Oracle, PostgreSQL, DML

— формирование продвинутой аналитики на платформе POWER BI

— автоматизация рутинной работы, разработка необходимой отчетности для подразделений бизнеса.

Требования:

— аналитический склад ума, понимание как устроена база данных для формирования корректных тех.заданий в IT

— продвинутый пользователь MS EXCEL — обязательное знание таких инструментов как POWER PIVOT, POWER QUERY

— знание языка программирования на DAX, SQL, PYTHON

— опыт работы в Power BI.





Digital-аналитик в Beeline





Обязанности:

— проводит анализ ключевых показателей кампании

— анализ отклонений фактических показателей от плановых

— подготовка пост-фактум анализа по запущенным кампаниям

— анализировать воронку продаж продуктов компании

— проводит сегментацию по таргетингу и анализирует поведение существующих клиентов

— визуализация данных, подготовка аналитических отчетов, составление управленческой отчетности в DataStudio, PowerBI.

Требования:

— высшее образование: математика, экономика, маркетинг

— опыт решения задач в области анализа данных

— опыт в построении гипотез для рекламных каналов

— опыт проведения анализа на больших объемах данных с использованием статистических методов

— отличные навыки визуализации и презентации информации.





Senior Data engineer в «Спортмастер»

Обязанности:

— реализация ETL в Hadoop с помощью Airflow

— работа с различными источниками данных: Oracle MS SQL API личных кабинетов, микросервисы

— батч и стримы с помощью PySpark и Kafka

— подготовка витрин для анализа: Hive, Spark, SQL.

Требования:

— уверенное владение Python

— опыт использования эко-системы Hadoop: HDFS, Apache AirFlow, Hive, Kafka,Spark.

— знание SQL

— опыт работы с реляционными базами данных Oracle.





Инженер по качеству данных в Playrix

Обязанности:

— контроль качества данных игровой аналитики

— контроль качества внутренних продуктов и сервисов обработки данных

— настройка процесса непрерывного тестирования

— функциональное тестирование данных.

Требования:

— общий опыт в тестировании от двух лет

— знание и применение техник тест дизайна

— уверенное знание SQL

— опыт работы с различными БД: Postgres, Redshift и другие.





Узбекистан





Data analyst в Alif Tech



Обязанности:

— работать с хранилищем данных

— делать аналитику и создавать отчеты в Tableau

— создавать дашборды в Tableau, метрики работы бизнес-подразделений

— проводить опросы

— формировывать задачу разработчикам

— участвовать в развитии продукта.

Требования:

— Tableau или Power BI

— SQL на уровне запросов и подзапросов

— знание основных бизнес-метрик

— знания статистики

— понимание моделей данных и принципа устройства хранилищ

— знание Python

— знание русского языка.







Обязанности:

— сбор требований от заказчика

— разработка функциональных и нефункциональных требований к программному обеспечению

— разработка и детализация сценариев использования

— разработка проектных решений — описание сервисов, алгоритмов, структур баз данных, интеграционных интерфейсов

— презентация требований и проектных решений Заказчику и команде разработки.

Требования:

— опыт участия в проекте по разработке ПО в качестве системного аналитика от двух лет

— понимание принципов разработки программного обеспечения

— опыт работы с нотациями моделирования ИС: BPMN, UML, SADT или любой другой

— развитые коммуникационные навыки

— грамотная устная и письменная речь.





Middle IT Business Analyst в NAJOT TA’LIM MARKAZI





Обязанности:

— сбор информации путем проведения опросов, исследования рынка, интервью заказчика и других заинтересованных лиц для выявления их потребностей

— разработка предложений и рекомендаций, способных удовлетворить реальные потребности заказчика

— презентация решений клиенту

— консультирование заказчика по вопросам оптимизации его бизнес-процессов.

Требования:

— профессиональный опыт работы в сфере от двух лет

— владение языком SQL для работы со сложными структурами данных

— опыт работы с технологиями баз данных

— опыт работы с визуализацией данных: Tableau, PowerBI, Metabase

— опыт работы с клиент серверными решениями

— опыт работы с API: REST, SOAP, GraphQL

— способность переводить бизнес-требования в требования к данным и рисовать BPMN: VIsio, Draw.io, Miro.







Обязанности:

— осуществлять сбор, обработку и визуализацию информации

— интерпретация данных, полученных в результате маркетинговых исследований

— готовить данные к проведению анализа: сортировка, фильтрация, выборка

— опыт работы с EXCEL, SPSS. Знание основных методов анализа данных

— составлять гипотезы для улучшения определенных показателей

— визуализация данных: переводить статистику и Big Data в понятные выводы и наглядные графики.

Требования:

— обязательный

— внимательный

— ответственный

— знание русского языка — обязательное

— знание узбекского языка, английского языка приветствуется.





Аналитик в BINKET GROUP



Обязанности:

— ежеквартальный анализ рынка: конкуренты, модели, цены

— аналитика себестоимости, продаж и рентабельности по всем продуктам

— оценка перспективы спроса на продукт

— расчет эффективности рекламных компаний: онлайн и офлайн

— сегментация целевой аудитории

— подготовка отчетов и оптимизация системы продаж

— прогнозирование продаж на основе собранных данных.

Требования:

— высшее образование в сфере финансов, экономики, маркетинга

— знания в области маркетинга и умение использовать их на практике

— умение работать в программах Excel, Power BI

— опыт работы в данной должности 1 года

— умение работать в команде.





Кыргызстан





Аналитик в Umai Group



Обязанности:

— формировать заказы на магазины

— анализировать возврат поставленной продукции в магазины

— формировать распределения продукции на праздничные дни

— следить за выкладкой заказанного товара

— отслеживать время окончания продукции в магазине и корректировать заявку.

Требования:

— высшее образование

— отличное знание Excel

— опыт работы в 1С 7.7 и 1С8.1

— умение работать с большими объемами данных

— аналитический слад ума

— коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в команде

— стрессоустойчивость.





Аналитик данных в «Банк Компаньон»

Обязанности:

— анализ данных по кредитной истории, подготовка, очистка и моделирование в среде Python Jupiter notebook для скоринг моделей

— анализ данных DWH, BigQuery по различным аспектам клиентской статистики: дефолты, конверсия, расторжения, таргет маркетинговых кампаний, поведенческая аналитика, динамика клиентской базы, сегментация

— выявление закономерностей

— разработка прогнозных моделей по различным аспектам банковской деятельности

— подготовка решений и предложении по итогам анализа.

Требования:

— образование: высшее математическое

— опыт работы по направлению от двух лет

— владение средствами и методами Data Mining: интеллектуального анализа информации, включая вероятностный анализ

— знание и отличное владение SQL обязательно

— знание линейной алгебры, теории вероятности, статистики, математического анализа

— программирование на Python, С++, уметь работать с библиотеками: набор готовых функций, объектов, подпрограмм и фреймворками: Jupiter Notebook, NumPy, Scikit-learn

— результаты анализа данных нужно уметь визуализировать: Tableau, Power BI, Qlik.

— отличное владение различными инструментами визуализации данных для построения отчетов c помощью библиотек Seaborn, Plotly или Matplotlib.





Младший бизнес-аналитик в «Кумтор Голд Компании»





Обязанности:

— определение целей, выгод IT-проектов, расчет технико-экономического обоснования IT проектов

— управление изменениями

— описания бизнес-процессов

— управление и контроль процессами формирования требований к системе в виде user stories, use cases, ТЗ на создание информационных систем

— управление и контроль реализации IT проектов.

Требования:

— образование: высшее техническое образование со специализацией в области информационных технологий, управления проектами, MBA, прикладной математики и информатики

— опыт работы

— специальные навыки и знания:

— обладать навыками организации аудита управления требованиями, управление IT проектами

— понимать общие принципы построения систем управления базами данных и реляционных связей.





Системный аналитик в FINCA Bank

Обязанности:

— проведение сбора данных, анализа требований и формулирование технических заданий

— координация интеграций в Автоматизированных Системах

— координация тестирования и внедрения новых версий АС, ПО

— поиск причин ошибок в АС, ПО и интеграциях

— взаимодействие с компаниями, поставщиками услуг и АС, ПО: поставка, внедрение и изменение автоматизированных систем, банковского ПО и другие.

Требования:

— аналитическое мышление

— знания принципов интеграции АС и работы API

— умение составлять SQL-запросы и работать с СУБД

— знание современных веб-технологий

— знания методов и принципов поиска причин ошибок

— опыт работы в банковской сфере от двух лет.





Финансовый аналитик в «Галерея»

Обязанности:

— аналитика существующей товарной номенклатуры

— планирование ассортимента и закупок

— аналитика товародвижения

— своевременное представление информации, необходимой для анализа продаж в различных разрезах, подготовка выводов и рекомендаций по итогам анализа

— управление ротацией ассортимента.

Требования:

— высшее образование: финансовое, экономическое, математическое

— навыки и знания в области численного и финансового анализа

— аналитическое мышление

— навыки работы в режиме многозадачности

— опытный пользователь 1С, MS Excel / Word

— свободное владение русским языком.